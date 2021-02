Vendite online, 'Accelera con Amazon'

Al via il primo di una serie di webinar di formazione e corsi di apprendimento online di “Accelera con Amazon”, il programma di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, Confederazione italiana della piccola e media industria privata (Confapi), la principale organizzazione di rappresentanza delle Pmi italiane e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10.000 piccole e medie imprese italiane (PMI).

Mercoledì 17 febbraio, alle 16, si terrà il primo webinar gratuito dedicato alle piccole e medie imprese, organizzato in collaborazione con gli uffici territoriali Confapi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Confapi, nata nel 1947, rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema di Pmi: 83mila imprese con più di 800mila addetti che applicano i 13 Contratti nazionali di lavoro firmati da Confapi (dati Inps); 60 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali e un’Associazione nazionale di categoria a cui si aggiungono 2 Gruppi di interesse e 13 Enti bilaterali.

Per l’occasione, Riccardo Mangiaracina, Direttore International Flex EMBA al MIP Politecnico di Milano, tratterà l’argomento della “Introduzione alle vendite online”, affrontando i temi dell’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, della rilevanza strategica dell’e-comerce e delle fonti del valore, fino ai canali di vendita. Francesca Pellizzoni, Senior Program Manager SBE di Amazon, spiegherà come vendere sullo store Amazon, illustrando i passaggi necessari per iniziare a vendere online passo dopo passo. Un momento di confronto finale consentirà agli iscritti di approfondire i temi emersi.

“Siamo felici di supportare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Oggi, infatti, anche se le vendite tramite e-commerce sono in aumento, solo un terzo delle PMI italiane è digitalizzata, mentre solo 1 su 7 ha una presenza significativa online", spiega Mangiaracina. “Accelera con Amazon rappresenta l’occasione per gli imprenditori di approfondire temi come l’evoluzione del mercato B2C e come rispondere alla crescente domanda proveniente dal mercato online. Un primo passo per colmare il gap".

Il webinar gratuito riservato alle aziende iscritte presso gli uffici territoriali di Confapi sarà un’occasione di confronto e formazione con l’obiettivo di accelerarne la digitalizzazione e implementarne la propria presenza in rete. Le aziende interessate a partecipare agli eventi parte del programma “Accelera con Amazon” possono iscriversi a questo link.