Verso Industry 4.0, tecnologia, organizzazione e strategia

Quali sono i passi da fare per l’ingresso della rivoluzione digitale in fabbrica? Se ne parlerà il 24 marzo ad Amaro, al Parco Tecnologico, nell’evento organizzato da Friuli Innovazione in collaborazione con IP4FVG e promosso con Carnia Industrial Park.

Il progresso tecnologico sta modificando inevitabilmente e profondamente il modo di vivere quotidiano. I cambiamenti che abbiamo recentemente vissuto e che vivremo saranno irreversibili e rappresentano un punto di discontinuità che le imprese, indipendentemente da settore e dimensione, devono cogliere.

Per questo, il 24 marzo sarà offerta alle imprese l’occasione di comprendere e approfondire con gli esperiti in Industria 4.0 e in Trasformazione digitale quali sono le opportunità della quarta Rivoluzione Industriale e su come portarla all'interno della propria fabbrica. Nell’attuale contesto sono strategici per Friuli Innovazione sia l’adesione al Digital Innovation Hub della regione (IP4FVG) che la partecipazione a progetti europei – come BOOST4BSO e ProsperAMnet- che le permettono di attingere alle migliori pratiche e strumenti che saranno portate all'attenzione delle imprese.

Il training formativo - oltre a mettere a fuoco come le aziende possono adottare un modello smart di impresa manifatturiera - presenterà e analizzerà i paradigmi che guidano la trasformazione digitale delle nostre fabbriche, quali sono i passi da percorrere verso processi produttivi 4.0 e sarà presentato il case study "Serbatoi nativi 4.0” realizzati da Fill in The Blanks e Gortani. Inoltre, durante la visita al Dimostratore IoT – realizzato da IP4FVG ad Amaro - le imprese potranno vedere all’opera le tecnologie, comprenderne a pieno le potenzialità e valutare come sfruttarle al meglio, in base al proprio modello aziendale.