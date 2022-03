Verso Industry 4.0: tecnologia, organizzazione e strategia

Una ventina le imprese che hanno partecipato al Training formativo per comprendere e analizzare l’Industria 4.0, confrontarsi su metodi e approcci, condividere esperienze e casi reali, stimolare l’ingegno e far nascere nuove idee. L’evento – organizzato da Friuli Innovazione in collaborazione con IP4FVG, il digital innovation hub regionale, e promosso con Carnia Industrial Park – ha messo a fuoco le opportunità della quarta rivoluzione industriale ed i motivi per cui le aziende non possono fare a meno di “accoglierla” grazie ad un modello smart di impresa manifatturiera.

“Questa iniziativa nasce nell’ambito BOOST4BSO, uno dei progetti europei in cui siamo impegnati e che ci offre un’utile occasione per generare ricadute sia in termini di competenze che di risorse sul territorio regionale", spiega Saverio D’Eredità, Project Manager di Friuli Innovazione. "L’azione sinergica con il progetto Sistema dell’Innovazione 2021-2022 e IP4FVG mette a fattor comune le risorse europee con quelle regionali per stimolare e governare la trasformazione digitale delle imprese”.

L’impatto della rivoluzione digitale che stiamo vivendo è tale per cui nessuna azienda può permettersi di non essere consapevole. “Questi momenti di formazione e di condivisione di esperienze consentono a imprenditori e manager di vedere applicazioni reali e di confrontarsi per stimolare l’ingegno e costruire una propria sensibilità", spiega Luca Zanella, formatore e partner CONSIDI. "Non c’è una ricetta che vada bene per tutti ma è necessario che tutti vedano nelle tecnologie di Industry 4.0 una grande opportunità e capiscano quali sono i “loro” passi per cominciare o continuare a coglierla".

La sessione pomeridiana del training è stata ospitata al dimostratore IoT di IP4FVG dove, attraverso le diverse soluzioni presenti nel laboratorio, le imprese hanno potuto verificare e testare di persona le potenzialità delle tecnologie 4.0 applicate ai processi produttivi, per valutare le possibili integrazioni in base al proprio modello aziendale.

“Abbiamo realizzato in tutta la regione 4 dimostratori, con lo scopo di far toccare con mano alle imprese le opportunità offerte dal digitale", commenta Raffaele Fraudatario di Area Science Park, ente coordinatore di IP4FVG. "I laboratori sono costantemente incrementati con nuove tecnologie che le imprese ICT ci mettono a disposizione grazie alla manifestazione d’interesse Soluzioni Digitali. In particolare, qui ad Amaro abbiamo sistemi “Internet of Things” per la gestione, il controllo e il monitoraggio della produzione. Tutte le aziende interessate possono prenotare una visita sul sito di IP4FVG”.