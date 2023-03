Verso un Distretto della Nautica a Monfalcone

Comune di Monfalcone, Camera di commercio Venezia Giulia e Consorzio per lo Sviluppo Economico della Venezia Giulia stanno lavorando per verificare la possibilità di istituire il distretto della nautica a Monfalcone.

In un incontro fra il sindaco Anna Maria Cisint, il presidente della Camera di Commercio, Antonio Paoletti, e del Consorzio, Fabrizio Russo, sono stati ricordati gli investimenti in corso in questo ambito: l’approfondimento del canale di accesso est-ovest per un intervento di oltre 2 milioni e mezzo che consente di dare tranquillità ai marina; un nuovo insediamento in fase di opzione da parte di una multinazionale messicana e di Avangarde; l’allargamento di Marina Monfalcone nell’ex area Sodena.

E’ stato inoltre sottolineato che, con l’accordo sulla rigenerazione di A2a, sarà realizzato un nuovo polo nautico sulla banchina dell’attuale attracco delle navi carboniere dando continuità al porticciolo Sauro. Cisint ha ricordato che Monfalcone è diventato, per rapporto fra territorio e insediamenti nautici, leader nazionale, superando anche le realtà del Tirreno e che ha un potenziale di oltre quattromila posti barca”. Paoletti ha sottolineato che quello della nautica è uno dei settori che dopo la pandemia hanno registrato in Friuli Venezia Giulia una crescita maggiore. Negli ultimi tre anni l’occupazione di posti barca è aumentata del 20 per cento, a fronte di un tasso di densità che, con 1.568 posti barca per chilometro, pone la regione al vertice della classifica italiana.