Vertenza Warstila, sindacati in audizione alla Camera

Approda alla Camera la vertenza dello stabilimento triestino della Wartsila. I rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Ugl sono stati ascoltati oggi dai componenti della Decima Commissione (Attività Produttive) e della Undicesima Commissione (Lavoro), in riunione congiunta. Per giovedì prossimo sono in programma le audizioni dei rappresentanti aziendali, di Confindustria Alto Adriatico e di Federmanager.

Per la prossima settimana, invece, si attende la convocazione da parte del Governo della riunione nella quale dovrebbero essere analizzati nello specifico le modalità, i tempi e le eventuali ipotesi di soluzione della vertenza.

"In Wartsila - hanno detto al termine dell’incontro Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste-Gorizia - non sono in discussione solo i circa 400 posti di lavoro, oltre all'indotto, ma un'importante capacità produttiva tecnologicamente avanzata e una manifattura di eccellenza, con competenze e professionalità, che dobbiamo preservare. E' stata grave la decisione di Wartsila di dismettere la produzione nel sito di Trieste, - hanno aggiunto - sarebbe ancora più grave se l'Italia non si adoperasse per preservarne il know how. Tutti – hanno aggiunto - dobbiamo essere impegnati (Governo, Regione Fvg, tutte le forze politiche e sindacato) per trovare una soluzione che salvaguardi il patrimonio industriale ed occupazionale. Va implementato con maggiori investimenti e reale capacità di stare sul mercato, anche oltre i tre anni previsti dal progetto".



Nella prima settimana di marzo – hanno ricordato - si sarebbe dovuto tenere un incontro per la verifica delle manifestazioni di interesse per le attività in dismissione, invece – hanno riferito – i sindacati non sono stati ancora convocati.Gambardella e Rodà, infine, ricordando la cessazione della produzione fissata dall'azienda a settembre, hanno sollecitato che il nuovo piano industriale e la reindustrializzazione devono chiudersi anch’essi entro settembre”.