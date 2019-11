Via Aquileia, anche Confesercenti chiede uno 'sconto'

"La situazione di oggettiva difficoltà che hanno dovuto affrontare le attività di via Aquileia a causa del rifacimento del manto stradale, suggerisce di cercare ogni strumento possibile per compensare tale situazione di grave disagio", dichiara Confesercenti, facendo riferimento alla storica arteria udinese, al centro di un lungo cantiere. "Condividiamo la presa di posizione della Confcommercio che suggerisce una scontistica sulle tasse che pesano sui commercianti ed esercenti della via".

Confesercenti di Udine intende proporre all'Amministrazione Comunale, nel caso non fosse facilmente percorribile la proposta della diminuzione della Tari, un contributo significativo del costo che sarà sostenuto dai commercianti ed esercenti della via per le luminarie natalizie. Il presidente della Confesercenti chiede un incontro con l’Amministrazione per presentare ufficialmente tale richiesta.