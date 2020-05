Via libera alle attività di noleggio operativo

Ieri Confapi Fvg era intervenuta in sede nazionale per far inserire la categoria delle imprese di noleggio e leasing operativo (Codici Ateco 77) di macchine operatrici fra le attività funzionali alle imprese di costruzione, manifatturiere, all’agricoltura e alle attività private abilitate a operare.

Oggi è giunta la notizia che la richiesta è stata accolta dal Governo e che le imprese ricadenti nel Codice Ateco 77 possono liberamente operare.



L’Associazione aveva evidenziato che il noleggio di beni strumentali è un’attività essenziale di supporto a tante tipologie di settori: produzione, commercio, sanitario, costruzioni, energia, agroalimentare, agricoltura, giardinaggio, ecc.



Si tratta di un comparto strategico che opera in tutto il territorio nazionale e fornisce numerosi servizi a aziende e privati: macchine per la logistica, per la movimentazione, per la produzione di energia, per l’agricoltura, container, servizi a supporto delle protezioni civili e degli ospedali temporanei e attrezzature, oltre a garantire assistenza ai beni noleggiati e all’espletamento dei relativi adempimenti burocratici. Il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza previste per l’uso delle macchine e in attuazione dei protocolli disposti a seguito della pandemia di Covid-19.



Confapi Fvg ha formulato la richiesta in considerazione del fatto che le interpretazioni date da alcune associazioni nazionali di categoria non trovavano riscontro nelle procedure e nella modulistica adottate dai Prefetti a livello periferico, di fatto impedendo l’attività.