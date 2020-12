Viaggio virtuale nei laboratori Catas

Successo per il virtual tour Catas, andato online lo scorso 10 dicembre alle 10, un vero e proprio viaggio in tutti i laboratori – a San Giovanni al Natisone e a Lissone (Monza Brianza) – che ha permesso di conoscere da vicino le strutture del più importante laboratorio europeo per il legno-arredo. Un viaggio che ha coinvolto poco meno di 300 spettatori da tutto il mondo e che ha già raggiunto le 900 visualizzazioni in questi cinque giorni “on line”.

Chi volesse ripetere l’esperienza o per quanti non hanno potuto partire, c’è questo link dove trovare la registrazione del viaggio.