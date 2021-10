Villa Russiz si allea con la Carinzia

Un'intensa collaborazione con anche il traferimento di know how tra la Diakonie de La Tour e la Fondazione Villa Russiz nel settore socio-assistenziale e formativo; la creazione di opportunità di incontro e formazione per i giovani della casa famiglia con i ragazzi che seguono le scuole gestite dalla Diakonie in Carinzia; la volontà di proseguire assieme su molti aspetti che sono alla base della nascita delle due fondazioni, a Capriva del Friuli e a Treffen am Ossiacher See, per volontà della contessa Elvine Ritter de La Tour di cui domani ricorrerà il 105esimo dalla scomparsa.

Un supporto attraverso anche il Comune di Treffen am Ossiacher See per la presenza di Villa Russiz nelle fiere del settore agroalimentare e del vino in Carinzia, con l’obiettivo di creare le condizioni per una maggiore presenza sul mercato austriaco.

Questi i principali contenuti della giornata che ha visto impegnati oggi in Villa Russiz, Antonio Paoletti, presidente della Fondazione, Diego Sergon, sindaco di Capriva del Friuli, Giulio Gregoretti, direttore della Fondazione, Klaus Glanznig, Bürgermeister di Treffen am Ossiacher See, e Hubert Stotter, rettore e presidente del consiglio direttivo della Diakonie de La Tour.

Si è trattato di una giornata che gli stessi protagonisti hanno definito storica, perché a fianco del gemellaggio tra i comuni di Treffen am Ossiacher See e Capriva del Friuli sono state poste le basi per un dialogo concreto e diretto tra la Fondazione Villa Russiz e la Diakonie de La Tour che ora, a vent’anni da un complicato passaggio di transizione, è una realtà con molteplici attività di carattere socio-assistenziale ed educativo con circa 1.850 dipendenti.

A celebrare questo momento sul fronte austriaco la presenza della troupe della televisione Orf Carinzia con la giornalista Iris Hofmeister, che dedicherà uno speciale a Villa Russiz e ai collegamenti esistenti tra i due territori, all’interno della trasmissione “Servus, Srečno, Ciao”.

Proprio domani, 7 ottobre, ricorrono i 105 anni dalla morte della Contessa Elvine de La Tour, autentica fondatrice, promotrice e sostenitrice di queste due iniziative solidali ora a cavallo di un confine, ma idealmente unite dalla stessa volontà e funzione di sostegno ai più deboli. Ed è proprio con questo spirito che oggi è stato organizzato l’incontro. "Assieme al nuovo consiglio di amministrazione – ha commentato il presidente Paoletti – stiamo mettendo le basi per un nuovo percorso di ampliamento dei servizi socio-assistenziali e formativi, con l’obiettivo di allungare di tre anni (dai 18 ai 21 anni) la possibilità di permanenza dei ragazzi proprio per avvicinarli, formarli e inserirli nel mondo del lavoro, dando così una concreta e stabile solidità al loro futuro. Se da un lato abbiamo già previsto degli interventi migliorativi per la casa famiglia, stiamo già modificando strategie di produzione e marketing per ampliare il mercato delle nostre produzioni proprio con il fine di creare maggiori disponibilità per gli interventi in ambito assistenziale e formativo".

Il sindaco Sergon ha ricordato come "i già sindaci dei rispettivi Comuni siano di diritto e vicendevolmente cittadini onorari e che il gemellaggio istituzionale è del 1986, con all’attivo molteplici iniziative, improntate su azioni culturali e di promozione turistica. La storia della contessa Elvine Ritter de la Tour è il vero e autentico legame che sta alla base del gemellaggio. E proprio a ridosso dell’anniversario dalla sua morte, abbiamo inteso dare nuovo vigore allo spirito solidaristico che su cui si fondano queste splendide iniziative di supporto alle comunità di riferimento".

Nel 2008 le due amministrazioni comunali hanno accompagnato il gemellaggio tra l’istituto comprensivo scolastico di Treffen am Ossiacher See e quello di Capriva del Friuli, che fornisce una base ai più giovani con scambi scolastici annuali con l’auspicio che finita l’emergenza pandemica questi scambi possano riprendere. Ora, dopo la giornata odierna, il salto dell’intensità delle collaborazioni sarà davvero notevole su tutti i fronti, da quello formativo e socio- assistenziale, a quello commerciale.