Volker Stinnes nuovo ad di Land of Fashion

Land of Fashion annuncia la nomina del nuovoamministratore delegato con effetto dal 2 gennaio 2020. Land of Fashion è il brand portfolio di outlet Villages di Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova. Di origine sudafricana, un'esperienza internazionale nel campo consumer goods in Unilever e Sony e, in seguito, come CFO e responsabile per l'espansione e la vendita del brand Napapijri (VF Corporation). Negli ultimi anni la sua esperienza si è rafforzata nello sviluppo premium & luxury come business director per Bicester Village Shopping Collection (Value Retail).

In continuità con la strategia seguita negli ultimi anni il nuovo ad intende portare avanti e sviluppare ulteriormente, con passione e dedizione, i valori che caratterizzano la filosofia del brand Land of Fashion: shopping di qualità declinato sulle singole realtà territoriali per una customer experience unica, fatta di eccellenze firmate "Best of italy", il vero Dna di Land of Fashion.

Land of Fashion a oggi rappresenta un fenomeno unico nel panorama italiano: primo portfolio di oltre 150 mila mq commerciali dislocati in cinque territori, che si distribuiscono da nord a sud lungo tutto lo stivale, con un'attenzione particolare alle splendide infrastrutture dei villaggi per i quali sono stati già fatti importanti investimenti.

Volker Stinnes ha commentato così la sua nomina: "Con entusiasmo metto a disposizione le mie competenze nel riunire brand premium e luxury all’interno di destinazioni altamente distintive affinchè l'esperienza vissuta nei nostri Villages dagli oltre 17 milioni di visitatori vada oltre lo shopping e si configuri come un vero e proprio viaggio alla scoperta dello stile italiano, di quei piccoli gioielli racchiusi in una terra unica chiamata Italia. A partire dalle prime settimane del 2020 siamo stati già in grado di apportare alcuni miglioramenti all’esperienza offerta al nostro ospite. Questo è stato possibile grazie al supporto della proprietà che da sempre è attivamente impegnata nella valorizzazione degli asset e ci affianca nello sviluppo di questa strategia guest centric. Intendiamo costruire relazioni a lungo termine con i nostri brand, così che possano trovare in noi un vero e proprio partner affidabile in grado di attivare sinergie vincenti e durature nel tempo".

Land of Fashion e il suo portfolio di asset è gestito da MOMI (Multi Outlet Management Italy), società italiana della multinazionale olandese MULTI, specializzata in Europa per la gestione di centri commerciali ed oultet che conta in portfolio circa 100 realtà a gestione diretta.