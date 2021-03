Volksbank rafforza la solidità e si conferma vicina ai clienti

Volksbank comunica che nell’ambito delle ultime settimane ha operato un parziale ribilanciamento del proprio portafoglio di investimento, alla luce dello sviluppo dei mercati di capitale, ed in particolare dei mercati obbligazionari. Nel corso di questo ribilanciamento volto a ridurre il rischio tasso complessivo del portafoglio, sono emerse delle sopravvenienze che rinforzeranno ulteriormente la solidità della Banca.

Il Vicedirettore generale e CFO Martin Schweitzer commenta: “D’intesa con il Consiglio di amministrazione abbiamo ritenuto opportuna questa operazione che ci consente di focalizzare ulteriormente gli sforzi della Banca verso l’importante sfida di supporto ai nostri clienti imprese e privati colpiti dal prolungamento della pandemia. Siamo convinti di avere tutte le leve quali per esempio moratorie, rimodulazione dei termini di pagamento ed erogazioni di nuova finanza in particolare modo per gli operatori del turismo, del commercio, dei trasporti come per gli altri settori nell’Alto Adige, nel Trentino, in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia.”