Wärtsilä firma un accordo con Cmc Marine

Wärtsilä annuncia di aver firmato un contratto con l’azienda italiana Cmc Marine per la distribuzione della propria produzione di idrogetti di medie dimensioni. Secondo i termini dell'accordo, CMC sarà responsabile della vendita, distribuzione, installazione e assistenza post-vendita dei waterjet Wärtsilä in Italia, Malta e Monaco.

Cmc - già presente nei mercati con propria gamma di sofisticati sistemi di stabilizzazione e di propulsori - opererà nel settore delle navi commerciali ad alta velocità, imbarcazioni da lavoro, yacht veloci e traghetti ad alta velocità.

"Wärtsilä è un fornitore globale di soluzioni a getto d'acqua di alta qualità, e siamo lieti di collaborare con loro. I loro prodotti si integrano molto bene con la nostra offerta e vediamo in Wärtsilä il partner ideale per la crescita futura", ha dichiarato Alessandro Cappiello, Amministratore Delegato di Cmc.

"L'Italia è uno dei mercati europei più sviluppati per le imbarcazioni veloci, ha numerosi collegamenti tra le isole, e un'industria di costruzione di yacht di livello mondiale. La collaborazione con Cmc Marine ci permetterà di servire al meglio gli armatori e i cantieri italiani; consideriamo questo accordo come uno sviluppo strategico positivo per l'azienda", ha dichiarato Sander van Oosterhout, Product Director Waterjets di Wärtsilä.

I waterjet ad alte prestazioni di Wärtsilä sono stati progettati per soddisfare e superare i livelli operativi competitivi richiesti attualmente dal mercato. Garantiscono un'efficienza ottimale, eccellenti prestazioni idrodinamiche, minore manutenzione e un impatto ambientale minimo.

Wärtsilä offre due prodotti: una gamma preassemblata montata su skid e una gamma modulare. Le unità plug-and-play montate su skid sono disponibili in cinque taglie standard fino a circa 4500 kW. I getti d'acqua modulari Wärtsilä WXJ, a costruzione assiale, rappresentano lo stato dell'arte delle prestazioni e offrono un elevato livello di personalizzazione per adattarsi ai singoli tipi di imbarcazione e alle specifiche esigenze degli operatori. Sono disponibili in dimensioni che vanno da 450 mm (500 kW) a 810 mm (4500 kW).

Integrando le soluzioni a getto d'acqua a flusso assiale di Wärtsilä con i sistemi di stabilizzazione di CMC, le navi ad alta velocità potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, del comfort dei passeggeri e di un'eccellente capacità di tenuta del mare.