Wärtsilä lancia i Modular Block

Andrea Bochicchio, presidente e amministratore delegato di Wärtsilä Italia SpA, annuncia ufficialmente che nello stabilimento di San Dorligo della Valle sarà avviata, dalla seconda metà di quest’anno, la produzione dei Wärtsilä Modular Block.

Si tratta di un sistema avanzato e innovativo di moduli prefabbricati, configurabile e scalabile, facilmente trasportabile e installabile in sito, che permette la creazione di centrali per la produzione di energia sostenibile. "Utilizza i nostri motori a media velocità altamente efficienti e competitivi, che grazie alla loro flessibilità di combustibile (diesel, gas, diesel/gas o ibridi) ed eco-sostenibilità, possono essere integrabili nei più diversi sistemi di reti elettriche, assecondando le più svariate esigenze dei clienti", spiegano da Wärtsilä.

L’elevato livello di standardizzazione, configurabilità e scalabilità, permettono di garantire tempi di consegna ineguagliabili sul mercato: dalla fabbricazione del prodotto, al suo trasporto in container standard, alla stessa installazione in sito e anche al loro eventuale trasferimento in siti diversi dall’originale, sono la scelta perfetta per rendere competitivo il business dei clienti.

L’importanza di questi prodotti è enfatizzata anche da David Negrisin, Energy Business Supply Chain Management Director: “La rivoluzione delle energie rinnovabili è iniziata e i sistemi energetici stanno cambiando verso il 100% di energie rinnovabili. Noi di Wärtsilä possiamo accelerare questa transizione. Wärtsilä Modular Block è la nostra soluzione rapida e facile da installare per i clienti che cercano una produzione di energia flessibile e affidabile, ovunque ne abbiano bisogno. Ad esempio, è particolarmente adatto per alimentare gli Hyperscale Data Centres, un mercato in crescita che Wärtsilä vuole catturare. Questi clienti devono integrare i loro sistemi di energia rinnovabile e di accumulo con una generazione di energia rapida, flessibile e affidabile".

“Il mercato del settore energetico è sempre più dinamico e il nostro sito produttivo deve rispondere con un'estrema flessibilità non solamente in termini di volume di prodotti, ma anche in termini di tipologia. Questa rappresenta per noi una grande opportunità per consolidare le nostre competenze produttive, tradizionalmente motoristiche, anche per altri impianti che sono necessari al funzionamento dei motori stessi nelle centrali elettriche", specifica Claudio Taboga, Direttore dello stabilimento di San Dorligo della Valle.

“In questo momento stiamo cercando di valorizzare il nostro sito in termini di asset, persone e competenze per rispondere alla flessibilità di mercato. In questo caso i valori che proponiamo sono: tempi di consegna rapidi e totale flessibilità, anche nella varietà dei prodotti” aggiunge Stefano Lippi, Director Strategy Business Development.

"Il 2019", conclude Bochicchio, "è stato un anno molto impegnativo dovuto all’instabilità dei mercati in cui operiamo, ma riuscire a superare questi momenti dimostrando un’efficace resilienza a questi fattori esterni, diversificando il nostro portfolio produttivo con i Wärtsilä Modular Block, mi rende positivo per il futuro. Il lavoro fatto in questi anni, lo spirito di squadra, le competenze, l’efficienza e la flessibilità dimostrata dal nostro personale, ci stanno premiando. Dobbiamo continuare a impegnarci per essere un esempio trainante di innovazione per i nostri clienti, supportandoli verso una completa transizione energetica, oltre che per la Wärtsilä stessa e il territorio in cui viviamo".