Wartsila, c'è interesse per San Dorligo

Un tavolo fiume sul possibile futuro dello stabilimento produttivo Warstila di San Dorligo è andato in scena oggi a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alla presenza della Regione, dell’Ad Michele Cafagna e dei sindacati, il capo di gabinetto Federico Eichberg ha confermato che è in corso la trattativa con tre soggetti interessati al sito; siamo in una fase molto embrionale e non tutti sono collegati al mondo della nautica.

All’azienda è stato chiesto di aspettare almeno fino alla concretizzazione di una delle offerte. Cafagna, dopo la complessa gestione della trattativa in estate, ha spiegato la volontà di un confronto su basi diverse, confermando, però, la volontà di procedere con la dismissione di parte della linea produttiva - circa mille posti di lavoro diretti e indiretti - mantenendo il service e la ricerca e sviluppo in Italia.

Wartsila ha inoltre specificato di avere in totale cinque manifestazioni d'interesse, tre delle quali interlocuzioni per la cessione del ramo d’azienda senza, però, la piena garanzia occupazionale. La richiesta al Ministero è di sottoscrivere un accordo con la conferma della produzione fino a giugno.

Il sindacato Usb ha rigettato la proposta. Il tavolo, iniziato questa mattina, si è concluso da poco ed è stato riaggiornato.

Da una parte la decisione unanime di procedere in maniera condivisa - tra istituzioni, sindacati e azienda - nel perseguimento di una prospettiva di continuità produttiva dello stabilimento di Bagnoli, dall'altra l'applicazione dello stesso metodo di condivisione relativamente al piano industriale afferente alla parte di attività che Wartsila manterrà operativa. Questi i principi su cui hanno trovato un'unità d'intenti Governo, Regione, rappresentanze sindacali e azienda al tavolo Wartsila riunitosi oggi a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, che ha preso parte all'incontro, l'individuazione di un soggetto imprenditoriale che rilanci la parte produttiva deve essere un'azione portata avanti in piena trasparenza tra tutte le componenti del tavolo affinché la scelta sia pienamente condivisa.

In egual modo il piano industriale, che riguarda gli oltre 500 addetti che resteranno in Wartsila nei reparti che non saranno dismessi, sarà sottoposto anch'esso a un processo di condivisione.

Infine, sulla proposta di ripresa dell'attività avanzata da Wartsila (fino a giugno 2023), proseguirà il confronto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali.