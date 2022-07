Wartsila chiude il centro motori a Bagnoli della Rosandra

Il gruppo Wärtsilä, in una nota, comunica che intende procedere con la centralizzazione della produzione di motori quattro tempi a Vaasa, in Finlandia, cessando l’attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra.

“La chiusura dell’attività produttiva del sito triestino potrebbe comportare una ricaduta in termini occupazionali di circa 450 addetti. Il confronto tra l’azienda, le Istituzioni e le organizzazioni sindacali avrà luogo nei termini e con le modalità di legge”, prosegue la nota.

“La strategia di Gruppo – si legge ancora - prevede il costante monitoraggio della capacità produttiva al fine di garantire che l’efficienza operativa rimanga sempre competitiva. Nel corso degli anni il Gruppo ha continuamente consolidato la propria presenza produttiva e con la nuova organizzazione europea stiamo compiendo il passo successivo per rafforzare la nostra competitività e creare una struttura in grado di garantire una crescita futura. L'Italia e Trieste continueranno a essere importanti per Wärtsilä in molte aree, poiché miriamo a essere parte della decarbonizzazione delle industrie del settore energetico e marino”.

“Nelle difficili circostanze degli ultimi anni, i nostri dipendenti a Trieste si sono distinti per la loro professionalità”, prosegue ancora la nota del gruppo. “Tuttavia, dobbiamo centralizzare i nostri asset produttivi in Europa per migliorare ulteriormente la nostra competitività. Siamo consapevoli dell'impatto che questa decisione avrà sulle persone e sulle loro famiglie e ci impegniamo fin da subito a collaborare con le organizzazioni sindacali e le Istituzioni per individuare tutte le possibili soluzioni per supportare le nostre persone”.

“L'Italia e Trieste rimarranno importanti per Wärtsilä. In futuro, il sito di Bagnoli della Rosandra si concentrerà su Ricerca&Sviluppo, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione, attività che vedono già oggi impegnati la maggior parte dei nostri dipendenti a Trieste. A tal proposito, per lo stabilimento triestino, il Gruppo sta valutando la possibilità di futuri investimenti legati allo sviluppo di tecnologie per carburanti sostenibili”.

“Le modifiche organizzative previste non avranno alcun impatto sul portafoglio motori di Wärtsilä e i servizi e l’attenzione alle esigenze dei clienti rimarranno intatti. Inoltre, per garantire il mantenimento della competitività, la supply chain rimarrà in gran parte immutata, compresi i nostri fornitori italiani”, conclude la nota.

Dopo l'annuncio di Wärtsilä, è scattato subito lo sciopero. I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti ai cancelli e denunciano come, oltre ai 450 impiegati diretti, ci sono a rischio altri 400 posti di lavoro nell’indotto.

I COMMENTI. "Apprendiamo con sdegno e incredulità la notizia della chiusura della parte produttiva di Wartsila nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra a Trieste. Quello messo in atto è un comportamento e una scelta che riteniamo inaccettabile nei metodi e nei modi e che ci lascia senza parole anche e soprattutto perchè da più di un anno a questa parte non solo la Regione Friuli Venezia Giulia ma anche il Governo nazionale avevano ricevuto ampie rassicurazioni sia dai vertici dell'azienda sia anche dalle istituzioni diplomatiche e governative finlandesi. Chiediamo sin da subito che venga ritirata l'annunciata delocalizzione con la procedura avviata oggi, così come di non dare seguito agli esuberi". È questa la risposta e la reazione del governatore della Regione Massimiliano Fedriga di fronte alla decisione di chiudere la linea produttiva mettendo di conseguenza a forte rischio l'occupazione.

"In particolare l'azienda, che addirittura ha fatto richiesta dei fondi Pnrr del Governo e che, a inizio di questa legislatura, aveva ricevuto un contributo dell'amminisrtazione regionale per lo sviluppo dell'opificio digitale - spiega Fedriga - aveva più volte non solo ribadito la volontà di mantenere la produzione ma, perfino, di implementare lo sviluppo del sito di Trieste. A fronte di queste iniziali promesse e vista invece l'attuale inaccettabile decisione, riteniamo di avere a che fare con chi racconta menzogne. Qualora ci fossero state altre volontà, diverse rispetto a quelle garantite, l'azienda avrebbe potuto e dovuto comunicarle in tempi e modi opportuni, così da poter consentire alle istituzioni, sindacati e realtà produttive, di pianificare per tempo e al meglio la situazione".

"Se Wartsila si ostinerà a perseguire questa strada e confermerà quindi che sino ad oggi ha mentito - continua il Governatore della Regione - auspico che l'intero comparto produttivo italiano chiuda con essa ogni tipo di rapporto. Come può infatti pensare un cliente di questa azienda di avere dei rapporti garantiti con chi mente e fa l'opposto rispetto agli impegni presi? Di fronte a un tale comportamento che ritengo inqualificabile e inaccettabile, ci sarà ora una risposta unitaria e forte, che vedrà il sistema istituzionale, confindustriale, produttivo e sindacale del Friuli Venezia Giulia muoversi in maniera compatta e decisa per assicurare ai dipendenti innanzitutto una tutela del lavoro e, soprattutto, un loro futuro. Pertanto da un lato attendiamo di veder avviati dall'azienda da subito tutti gli iter che garantiscano alle maestranze le loro legittime e dovute tutele e, dall'altro, auspico anche l'attivazione di tutte le conseguenze previste dalla legge a seguito di questa inaccettabile decisione".

"La Regione - conclude Fedriga - dal canto suo, già da oggi, c'è; da subito si schiererà al fianco dei lavoratori per fornire non solo tutto il supporto ma anche il percorso che possa garantire loro una certezza del futuro".

"Il futuro lavorativo di 450 addetti dello stabilimento Wärtsilä di Trieste va preservato. E' necessario che la Giunta riferisca già oggi al Consiglio riguardo alle notizie di ridimensionamento dell'importante stabilimento di produzione motoristica e sulle eventuali azioni che prevede di intraprendere verso la proprietà coinvolgendo rappresentanze sindacali e datoriali, a tutela dei lavoratori". Lo afferma il consigliere regionale Roberto Cosolini (Pd), intervenuto oggi in Aula chiedendo alla Giunta regionale di riferire in Consiglio regionale la situazione dello stabilimento Wärtsilä di Trieste e in particolare del rischio di taglio di 450 addetti.

"Accanto alla necessaria consapevolezza della situazione di difficoltà, chiesta in primis dai sindacati, e di come si pensa di gestirla, dalla Giunta regionale ci aspettiamo che ascolti tutte le parti e intervenga per agevolare per quanto possibile soluzioni a salvaguardia dell'occupazione e della tenuta industriale dell’area Giuliana".

"Riteniamo inaccettabile la decisione della multinazionale Wartsila di avviare la procedura di licenziamento per 451 lavoratori del sito di Trieste e di delocalizzare la produzione di motori per navi nel suo stabilimento in Finlandia", dichiarano Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, e Michele Paliani, Coordinatore Uilm del settore della cantieristica navale. "Stiamo parlando di uno stabilimento centrale per il Gruppo in Italia, dove ha quattro siti in cui occupa in totale 1.150 persone, di cui 973 a Trieste, con rilevanti opportunità e prospettive produttive, anche grazie alla vicinanza al porto commerciale".

"Rimandiamo al mittente questo atto scellerato, comunicato con una modalità inqualificabile, ovvero un collegamento in videoconferenza di pochi minuti. Rimandiamo al mittente questa azione che contrasteremo in ogni sede per salvaguardare l’occupazione e il futuro di tutti i siti italiani. Sin da subito chiediamo l’intervento immediato del Ministero dello Sviluppo economico e delle istituzioni locali per avviare un tavolo di confronto che scongiuri un dramma occupazionale, sociale e produttivo che interessa centinaia di lavoratori, di famiglie e un’intera comunità”, concludono dalla Uilm.

"La decisione unilaterale della Warstila di lasciare a casa 450 dipendenti è inaccettabile", commenta la segreteria regionale Sinistra Italiana Fvg. "In una nota di marzo 2022 l'assessore al lavoro Rosolen affermava che il governatore Fedriga da subito si è reso parte attiva nei confronti dello ministero per lo Sviluppo economico e del management aziendale per vedere confermata la strategicità dello stabilimento di Bagnoli e in generale del Gruppo Wartsila in Italia, anche in vista delle opportunità che potranno essere colte dall'azienda con riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo è il risultato del rendersi parte attiva di Fedriga".

"Tra l'altro con il suo collega di partito - e ministro per lo sviluppo economico - Giorgetti. Perché la multinazionale finlandese è passata in pochi mesi dal voler accedere ai fondi del Pnrr - con la mediazione della Regione - al licenziare 450 lavoratori a Trieste? Forse lo si può intuire già dal comunicato che ha emesso l'azienda 'dobbiamo centralizzare i nostri asset produttivi in Europa per migliorare ulteriormente la nostra competitività'. La competitività non la si migliora sulle spalle dei lavoratori. Sinistra Italiana Fvg - conclude la nota - è dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici della Warstila. Con il nostro segretario Nicola Fratoianni stiamo preparando un'interrogazione parlamentare".