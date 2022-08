Wartsila, continua il braccio di ferro

Continua il braccio di ferro tra azienda e lavoratori (supportati dalle Istituzioni) dopo l’annuncio di Wartsila di voler traferire la produzione di motori da Bagnoli della Rosandra in Finlandia. Dopo la decisione choc, che interessa i 450 addetti diretti e quasi altrettanti impegnati nell’indotto, i dipendenti hanno avviato il presidio dello stabilimento triestino, al motto ‘da qui non esce nulla’.

La multinazionale finlandese, però, ha chiesto l’intervento del Prefetto per poter consegnare i motori già pronti ai clienti. Una mossa che ha fatto ulteriormente alzare la tensione, con politica e Confindustria che sostiene i lavoratori e la Prefettura chiamata a dirimere una questione a norma di legge favorevole alle parti dell’azienda.

I sindacati annunciano che il presidio pacifico ai cancelli continuerà “fino a quando non ci saranno le condizioni per discutere un serio piano industriale e occupazionale. Non accetteremo che con un colpo di spugna venga cancellata una storia industriale di decenni e con essa le competenze dei 900 lavoratori di Bagnoli. Ribadiamo, serve una soluzione industriale duratura e solida”, sono le parole del segretario nazionale Fim Cisl Massimiliano Nobis.

“Ora attendiamo a breve una data per una nuova convocazione del Mise, richiesta da Fim, Fiom e Uilm per capire dal Ministro Giorgetti come procedere, dal momento che lui stesso, nel tavolo del 27 luglio, ha detto che la questione non finisce qui”.