Wartsila, convocato il nuovo tavolo al Mise

Il caso Wartsila torna al Mise. E' stato convocato per mercoledì 7 settembre alle 15 dal Ministro per lo Sviluppo Economico un nuovo tavolo governativo sulla vertenza. Alla riunione sono convocati azienda, parti sociali e Regione Friuli Venezia Giulia.

Nel frattempo, in mattinata il prefetto di Trieste Annunziato Vardè ha incontrato i sindacati che hanno confermato al Commissario di Governo per il Fvg che la protesta proseguirà "all'interno della legalità, senza mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori o farli incorrere in sanzioni". L'obiettivo - hanno ribadito i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm - rimane il "ritiro della procedura da parte di Wartsila" e quindi lo stop dei licenziamenti annunciati dal gruppo finlandese per lo stabilimento di San Dorligo della Valle.

Al centro del dibattito la rivendicazione da parte della coreana Dsme (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) di 12 motori prodotti da Wartsila e contro il cui ritiro è in atto una mobilitazione mirata anche al Porto di Trieste, in solidarietà con i lavoratori Wartsila.

"Il prefetto - ha riferito Antonio Rodà, segretario territoriale Uilm, al termine dell'incontro - ci ha dato ampie rassicurazioni di una convocazione quanto prima del tavolo al Mise. Per noi è importante che avvenga prima del 14 settembre", quando saranno passati i due mesi dall'annuncio della procedura, "perché dopo l'azienda ha un solo obbligo verso il sindacato, discutere di incentivi e della cig. Noi invece vogliamo parlare di lavoro e prospettive industriali".

"Da parte nostra - ha garantito Marco Relli, segretario territoriale Fiom - non prevediamo nessuna azione al di fuori della legge", come blocchi di strade o simili contro il ritiro dei motori. "Oggi abbiamo avuto anche un incontro informale con il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, che ci ha rassicurato su un incontro a breve al Mise".

Intanto, ha spiegato il segretario territoriale della Fim, Alessandro Gavagnin, la nave Uhl Fusion, giunta a Trieste per caricare i 12 motori, "sta aspettando l'iter autorizzativo per l'autoproduzione. A quanto apprendiamo si stanno processando più documenti e non sarà una cosa velocissima".

L'attracco, insomma, non sarà immediato. "Il blocco di questi motori è l'unica arma che abbiamo ora per fare in modo che Wartsila ritiri la procedura".