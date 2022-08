Wartsila, è il giorno dello sciopero

Hanno messo il loro caschetto da lavoro o il loro cappello aziendale a terra perché così si sentono dopo la scelta di Wartsila di chiudere la produzione dei motori a quattro tempi a Trieste, lasciando a casa 450 lavoratori diretti e oltre 400 dell’indotto.

In mille hanno risposto all’appello dei sindacati, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm che questa mattina hanno tenuto un presidio in piazza della Borsa proclamando uno sciopero di otto ore in tutti gli impianti del Gruppo finlandese in Italia; oltre a Bagnoli della Rosandra, stop anche a Genova, Napoli, Taranto e Cuneo.

Compatte le istituzioni presenti con il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore regionale Alessia Rosolen che hanno ribadito di essere al fianco dei lavoratori in questa vertenza che si preannuncia complicata, dura e lunga e che mette sul piatto anche i rapporti internazionali con la Finlandia.

“Oggi in piazza assieme alle maestranze della Wartsila non c'è solo Trieste, c'è tutta l'Italia alla prima vera grande prova di politica industriale. Oggi non sono in discussione 450 posti di lavoro ma è in discussione la legislazione europea, quella italiana sulle delocalizzazioni, gli aiuti di Stato, la forza degli Stati membri dell'Ue, i diritti dei lavoratori e il ruolo dei territori nella determinazione delle politiche industriali. Oggi in piazza c'è chi difende tutto questo in nome della Costituzione, del diritto, della crescita: un argine alle degenerazioni del libero mercato”.

È questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale al Lavoro durante la manifestazione. Rosolen ha evidenziato che “non si tratta di una questione locale ma, per rilevanza, di un tema di carattere nazionale perché rappresenta il primo caso di applicazioni unilaterale dell'attuale normativa che rischia di aggravare il pericolo di deindustrializzazione dei territori. La crisi della Wartsila è la prima vera prova di politica industriale a cui è sottoposto il Paese, dato che la produzione di motori navali e sistemi energetici è un asset strategico per lo sviluppo dell'Italia”.

L’assessore ha quindi rimarcato che “non ci si può permettere la creazione di una rottura completa tra le aziende e il territorio e che non è accettabile, per l'intera Unione europea, che attraverso una norma i sindacati e le istituzioni vengano privati della possibilità di incidere su temi strategici come l'industrializzazione”.

Rosolen ha confermato il sostegno della Giunta ai lavoratori e la prosecuzione del proprio impegno al fianco dei sindacati, in sinergia con i Ministeri competenti. Tutto ciò si sta facendo per la tutela dei posti di lavoro dei 450 dipendenti della Wartsila e di quelli di tutte le imprese dell'indotto, all'interno di una battaglia che riguarda la politica industriale e sociale dell'intera nazione.

“Con la presenza in piazza della Borsa, abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori della Wartsila in questa fase così delicata per il futuro di tante famiglie e della città”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, presente al presidio organizzato oggi a Trieste. “La manifestazione odierna ha segnato un importante momento di unità dei sindacati e delle istituzioni – aggiunge il portavoce pentastellato – nel difendere uno degli ultimi asset strategici per l’industria della città”.