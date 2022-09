Wartsila, i sindacati presentano un nuovo ricorso

Le Rsu Fim, Fiom e Uilm di Wartsila Italia rendono noto di aver depositato al Tribunale di Trieste un ricorso ex articoli 414 e 700 del codice di procedura civile.

Le Rsu – Andrea Della Pietra (Fiom Cgil), Roberto Pizzin (Fim Cisl ), Gioacomo Viola (Uilm Uil) hanno dato mandato agli avvocati Flaviano De Tina e Margherita Della Picca. Il ricorso, che rientra nelle azioni legali a salvaguardia dei 451 posti di lavoro dello stabilimento di Bagnoli, ha per oggetto la richiesta d'immediata sospensione della procedura, in quanto – a detta dei ricorrenti e così come riportato dal testo depositato – viziata dall’origine e tale da produrre effetti irrimediabili.