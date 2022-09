Wartsila, il Tribunale revoca la procedura di licenziamento

Stop ai licenziamenti. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, Paolo Ancora, ha accolto il ricorso presentato da Fim, Fiom e Uilm in merito al comportamento antisindacale di Wartsila.

La procedura - che interessa 451 dipendenti dello stabilimento di San Dorligo - è dunque revocata. Il gruppo finlandese è stato anche condannato al pagamento di 50mila euro a ciascuna delle sigle sindacali a titolo di risarcimento per danno d'immagine, al pagamento delle spese legali e di pubblicazione del decreto su alcuni quotidiani nazionali. Il Giudice ha invece dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Fvg.

"Sono estremamente soddisfatto del fatto che le nostre tesi sono state integralmente accolte, con un provvedimento rapido e molto ben motivato. Speriamo di aver dato un contributo alla soluzione del problema occupazionale di Wartsila". E' il commento dell'avvocato Vincenzo Martino, che assiste i sindacati nella vicenda giudiziaria.

I rappresentanti di Uilm (Antonio Rodà), Fiom-Cgil (Marco Relli) e Fim-Cisl (Gianpiero Turus), esprimono "grandissima soddisfazione" per il decreto del giudice del lavoro. "E' una sentenza importante, che fa giurisprudenza e costituisce un deterrente anche per altre multinazionali", hanno commentato.

"La sentenza del Tribunale di Trieste, che accoglie il ricorso dei sindacati, dimostra che l'approccio di Wartsila era sbagliato, come ripetutamente segnalato all'azienda. Siamo contenti per i lavoratori e ci auguriamo di continuare nello spirito di sistema territoriale unitario emerso nell'ultimo incontro al Mise". Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

"Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha riaffermato un principio di civiltà: quando si prospettano decisioni aziendali con un impatto negativo pesante su produzione e lavoro, vanno garantiti preventivamente un'adeguata informazione e un effettivo confronto con le parti sociali. Come, con tutta evidenza, non era avvenuto in questo caso, con parti sociali (e Istituzioni) messe di fronte al fatto compiuto con il pretesto di un ossequio formale a dati normativi" è il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "L'auspicio è che Wartsila colga il senso della pronuncia e avvii un'interlocuzione effettiva sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento

di Bagnoli della Rosandra".

"C’è un giudice a Trieste. Accolto ricorso dei sindacati contro Wartsila e revocata la procedura di licenziamento. La lotta civile dei lavoratori segna un punto importante con la forza della legge accanto all’impegno di cittadini, sindacati, politica e istituzioni. Non smantellare il sito”, scrive sui social la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.