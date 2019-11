Wartsila, nessun taglio su Trieste

"Le crisi delle aziende industriali che stanno colpendo il nostro territorio stanno rendendo esplicita la fragilità delle politiche locali e dell'economia della città di Trieste, assieme all'incapacità di prevedere lo sviluppo cittadino, aldilà dei rattoppi e di rischiose mistificazioni, come ad esempio quella su un porto di Trieste in grado di accollarsi qualsiasi problematica occupazionale". E' quanto va dicendo l'Unità sindacale di base (Usb) in occasione della proclamazione di uno sciopero generale del comparto manifatturiero triestino per oggi e che ha ribadito a Ufficio di presidenza, capigruppo e II Commissione del Consiglio regionale, oltre agli assessori Sergio Emidio Bini, Alessia Rosolen e Pierpaolo Roberti, che con il presidente del Consiglio, Piero Mauro Zanin, hanno incontrato una delegazione degli scioperanti dello stabilimento di Wartsila.

"E' nostro interesse che l'Assemblea sia cosciente delle vostre istanze" ha detto il presidente Zanin salutando gli intervenuti. "Ci sono evidenti difficoltà congiunturali di cui soffre il territorio, ma è altrettanto evidente la carenza di adeguati piani industriali di rilancio e crescita aziendale".

A nome di Usb, Massimiliano Generutti ha evidenziato che "si tratta di crisi che interessano la sede triestina di Wartsila, ma al pari altre grandi aziende della zona come Ferriera, Flex, Burgo, Sertubi e Principe. Queste crisi non colpiscono solo i lavoratori diretti, ma si traducono in un espulsione preventiva dell'indotto e degli appalti". Per Generutti, "le responsabili di tutto sono le scelte fatte dalle aziende, in quanto non tengono conto di una strategia globale di sviluppo". Alla parte politica ha chiesto, quindi, "di poter impostare assieme il modello economico da cui partire per il rilancio delle aziende ma non da meno di Trieste e del territorio, consci che non basta sostenere la logistica, il porto, ma bisogna creare un sistema dove Confindustria, Confartigianato e settore ricerca lavorino assieme".

Emiliano D'Ambrosi, referente in Wartsila per Usb, ha ricordato che "nel 2015 era stato condiviso un piano di ristrutturazione con l'azienda ma oggi, di tre capannoni, è operativo solo uno. La logistica - ha ribadito - non può essere il valore aggiunto sostitutivo del valore aggiuto che viene dalla produzione".

La II Commissione, competente in materia di lavoro e sviluppo economico e presieduta da Alberto Budai (Lega), presente all'incontro con altri componenti dell'organismo consiliare, non mancherà di valutare la problematica dal punto di vista normativo.

L’ulteriore riorganizzazione di 350 posizioni lavorative nel gruppo Wärtsilä, annunciata lo scorso settembre a livello mondiale, non intaccherà direttamente la forza lavoro degli stabilimenti italiani, nemmeno quello di San Dorligo della Valle. Lo ha confermato oggi il presidente di Wärtsilä Italia, Andrea Bochicchio, nell’ambito dell’incontro in Regione, dopo che in un precedente vertice aveva già assicurato che gli stabilimenti di Napoli, Taranto e Genova non erano interessati al provvedimento, non avendo subito cali di lavoro.

“Nonostante il portafoglio ordini mondiale per il 2020 di Wärtsilä risulti contratto rispetto alle attese a seguito di un accentuato calo degli ordini di motori per impianti di energia terrestre, per il 2020 - ha dichiarato Bochicchio - abbiamo lavorato con grande determinazione affinché non vi fossero, a fronte di ulteriori riduzioni annunciate a livello globale, tagli al personale dipendente in Italia. Il panorama, tuttavia, non è semplice e la situazione andrà monitorata con grande attenzione e nel dettaglio”.

A oggi, Wärtsilä Italia ritiene, infatti, di poter affrontare la situazione contingente con gli strumenti già in essere, quali uscite programmate e incentivate, ricollocazioni interne a fronte di posizioni aperte e utilizzo di strumenti conservativi e contrattuali, quali ad esempio la modifica dell'orario di lavoro in produzione. Non risulta, tuttavia, al momento esclusa la riduzione di alcune attività attualmente in appalto, potenzialmente redistribuibili al personale interno.

"E' importante - ha dichiarato ancora Bochicchio - continuare a sviluppare al nostro interno adeguate competenze professionali in linea con la nuova strategia di Wartsila, per essere pronti a soddisfare le richieste dei clienti con precisa tempestività quando il mercato riprenderà. Stiamo collaborando con i nostri fornitori e partner per affrontare al meglio la non semplice situazione contingente”.

Nel corso dell’incontro, l'azienda ha anche confermato che l'accordo siglato a fine luglio con Fim-Fiom-Uilm sta procedendo secondo quanto concordato e un ulteriore confronto è stato programmato nei prossimi mesi. In relazione alle posizioni espresse da alcuni rappresentanti sindacali, Bochicchio ha confermato come “l’impegno di Wärtsilä Italia sia massimo, sia per tutelare i propri dipendenti sia per collaborare con le aziende dell’indotto. La congiuntura negativa resta tuttavia una situazione da affrontare”.

Preso atto della frenata congiunturale per il 2020, Rosolen e Bini hanno ribadito la piena disponibilità della Regione ad accompagnare l'azienda in maniera coordinata mettendo a disposizioni tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, fra cui interventi formativi, e di politica industriale previsti dalla normativa. In particolare Rosolen ha evidenziato l'importanza che il percorso intrapreso dall'azienda non comporti ulteriori diminuzioni di organico, anche nel rapporto con le ditte dell'indotto, affinché non vadano disperse competenze e professionalità.

Da parte sua Bini ha ricordato come la Regione abbia accompagnato positivamente Wartsila nel piano industriale erogando circa 3 milioni e 500mila euro per l'innovazione e l'efficientamento energetico dell'impianto.

Rosolen e Bini, concludendo, hanno, quindi, registrato positivamente l'atteggiamento dell'azienda che, pur nel momento di contrazione del mercato, ha dato delle rassicurazioni "importanti" sul piano occupazionale evidenziando i significativi investimenti fatti sullo stabilimento triestino.