Wartsila presenta il piano industriale. A Bagnoli 321 esuberi

Spiragli dal tavolo convocato a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul futuro dello stabilimento Wartsila di Bagnoli della Rosandra. All'incontro, presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, hanno preso parte le rappresentanze sindacali e della proprietà, oltre al l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e al collega alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

Wartsila, come previsto dall'accordo sottoscritto il 29 novembre, ha illustrato il piano industriale per la parte delle attività che non sono oggetto di ristrutturazione, ovvero services e ricerca e sviluppo. L'azienda mette sul piatto oltre 50 nuove posizioni nelle attività di ricerca e sviluppo, vendita, project management, sourcing, assistenza e formazione per l'Italia e circa 50 milioni di euro in tre anni, finalizzati a nuove tecnologie e nuovi tipi di alimentazione sostenibili con le emissioni energetiche, ovvero di metanolo ammoniaca idrogeno.

Inoltre, una parte consistente verrebbe indirizzata per la riconversione del parco motori già esistente, tramite le attività di services con impianti di doppia alimentazione gas/diesel o riconfigurazione della cilindrata dei motori per abbassarne le emissioni, garantendo nel contempo le prestazioni.

Durante l'incontro Wartsila Italia ha anche confermato il proprio impegno a supportare la reindustrializzazione del sito di Bagnoli. Gli esuberi diretti scendono a 321, ai quali vanno aggiunti quelli delle attività correlate; un numero in calo rispetto ai 451 annunciati inizialmente, anche a causa delle dimissioni registrate finora, una settantina.

Per la parte della produzione dei motori che dismetterà entro il 30 settembre, in base all’accordo precedentemente sottoscritto, delle 20 aziende esaminate sei hanno manifestato interesse (una delle quali italiana) e quattro hanno presentato business plan e preventivi per l'intervento. Nei primi giorni di marzo saranno forniti maggiori dettagli sulle realtà coinvolte.

"Il prosieguo della discussione dovrà portare a un orizzonte temporale che superi il triennio coperto dal piano aziendale. Più in generale sarà necessario chiarire se e in che termini Wartsila vorrà continuare a essere un player strategico del sistema Italia" ha detto Rosolen. "E' sicuramente importante il dato occupazionale, ma questo dipende dall'inserimento dello stabilimento di Bagnoli in una filiera strategica che incroci le linee di sviluppo delle politiche industriali definite dal Governo. Il ruolo che dovranno giocare le istituzioni a livello centrale e territoriale, in accordo con le parti sociali, sarà proprio quello - ha aggiunto Rosolen - di favorire una soluzione industriale coerente con quello che vuole essere il sistema Italia".

Rosolen e Bini hanno poi manifestato il loro apprezzamento per il fatto che l'azienda abbia mantenuto l'impegno di presentare nei tempi concordati il business plan relativo alle attività non interessate dal pesante ridimensionamento della produzione.

Da parte sua l'assessore Bini ha sottolineato come la Regione chieda a Wärtsilä un ulteriore approfondimento per ogni sito produttivo italiano, sia per la parte occupazionale sia per quella degli investimenti che l'azienda intende fare nei prossimi anni, in modo da poter avere un quadro maggiormente definito. "Infine - ha concluso Bini - abbiamo sollecitato l'attenzione del Governo sulla strategicità per il nostro territorio e per il Paese del sito produttivo di Bagnoli".

“Rispetto al piano industriale ci sono ancora molti punti da chiarire - sottolineano Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm, e Antonio Rodà, Segretario Uilm Trieste-Gorizia - tuttavia quanto ci è stato rappresentato costituisce un primo passo di discussione. Ora ci aspettiamo il piano di reindustrializzazione per la parte delle attività dismesse per garantire l'occupazione e la salvaguardia del tessuto industriale” concludono.

“Siamo cauti a esprimere giudizi sulla presentazione del piano industriale: è una prima fase che ha bisogno di un monitoraggio continuo in Fvg e presso il Ministero", dichiara il Segretario nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, presente all’incontro con il vicesegretario regionale Giulia Daniele Mosetti.

“Chiediamo al Governo di esprimere una volontà più determinata a trovare le soluzioni che sono state chieste e prospettate ancora mesi fa, perché il tempo passa inesorabilmente, ci sono famiglie da tutelare e l’indotto si dissangua. Non sarebbe accettabile se il Governo si rassegnasse ad accompagnare le decisioni di Wartsila. La reindustrializzazione del sito è l’unica strada per evitare la perdita non solo di posti di lavoro ma di una capacità produttiva che è stata ripetutamente definita strategica per il Paese. Il Governo si comporti di conseguenza, perché in questi mesi non sembra davvero che siano stati fatti passi avanti. Il passaggio al retrofit, dalla produzione alla manutenzione, non è una soluzione che può riguardare l’impianto e le sue competenze”. Sono le considerazioni della senatrice Tatjana Rojc (Pd) al termine dell’incontro sulla vertenza.