Wartsila revoca la procedura di licenziamento

Wartsila ha ufficialmente revocato la procedura di chiusura dello stabilimento produttivo di San Dorligo della Valle e i conseguenti 451 licenziamenti, annunciati il 14 luglio. La decisione è stata fatta in ottemperanza al decreto del magistrato del lavoro Paolo Ancora, che aveva rilevato comportamento antisindacale da parte dell'azienda.

I legali della multinazionale finlandese, in sede di udienza, non hanno escluso che faranno opposizione al decreto del giudice del Tribunale del lavoro emesso venerdì scorso.

La notizia ha sbloccato anche la situazione in porto, dove da settimane sono fermi 12 motori destinati alla Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. A quanto si apprende, potrebbero cominciare domani mattina le operazioni d'imbarco sulla nave Uhl Fusion, che da ieri è tornata in banchina, dopo che aveva lasciato lo scalo triestino.

Non si tratta di una operazione semplice e nemmeno rapida: occorreranno, infatti, alcuni giorni per completare il carico. Il via libera ufficiale è arrivato al termine dell'incontro tra i rappresentanti della stessa Dsme Daewoo e i sindacati metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil Trieste, dopo un altro vertice che si era tenuto ieri in Prefettura.

Dsme potrà imbarcare i motori a patto che condanni pubblicamente sulla stampa internazionale il comportamento di Wärtsilä nei confronti dei lavoratori, sostenga lo stabilimento di San Dorligo e ne difenda l’eccellenza. I sindacati hanno dato il via libera per tutelare le maestranze in Corea che rischiavano ricadute economiche importanti per il fermo del cantiere a causa della mancanza dei propulsori.

Sul fronte giuridico il Tribunale del lavoro di Trieste ha rinviato al 5 ottobre l’udienza sul ricorso presentato dalla Regione contro Wartsila e nel quale vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale relativamente alla norma sulle delocalizzazioni vigente e utilizza dal gruppo per chiudere lo stabilimento. Per la Regione, infatti, essa non tutelerebbe a sufficienza il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

"La comunicazione di revoca della procedura di chiusura del sito appare una presa d’atto della sentenza e non un auspicabile cambio di intenzione. Ma intanto è un nuovo piccolo segno di sconfitta di un atteggiamento arrogante e uno stimolo per continuare a tutti i livelli l’azione a sostegno dei lavoratori di Wärtsilä, dell’indotto e della tenuta industriale di Trieste. Come gruppo del Pd continueremo con tutti gli strumenti in questa azione", afferma il consigliere regionale Roberto Cosolini.