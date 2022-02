Wartsila, servizio decennale per due impianti di cogenerazione

Il gruppo tecnologico Wärtsilä ha firmato un contratto di servizio decennale per due impianti industriali di cogenerazione (CHP) in Italia. Cinque motori a gas Wärtsilä 31SG ad alta efficienza andranno a fornire elettricità, vapore e acqua calda per uso industriale. L'accordo è entrato in vigore nel gennaio 2022, mentre l'acquisizione degli ordini è stata registrata nel quarto trimestre del 2021.

Il contratto GAP (Guaranteed asset performance - prestazioni garantite) copre complessivamente cinque motori a gas Wärtsilä 31SG ed è stato progettato per garantire l’affidabilità e la disponibilità degli impianti, fondamentali per rispettare i piani di produzione del cliente. A tale scopo , il contratto prevede la presenza in sito di un resident engineer a cui si aggiunge il supporto remoto del Expertise Centre di Wärtsilä a Trieste.

L'elevata efficienza dei gruppi motogeneratori consente, da un lato, di risparmiare sui costi energetici, dall’altro, di ridurre i livelli di emissioni. L'efficienza complessiva del sistema cogenerativo permette inoltre di ottenere i cosiddetti Certificati Bianchi, strumento essenziale per la promozione dell’efficienza energetica e schema di incentivazione tra i più completi in Europa.

“I contratti di servizio a lungo termine sono parte integrante dell'offerta di servizi lifecycle di Wärtsilä", commenta Pekka Tolonen, Energy Business Director, Europe, Wärtsilä Energy. "Si basano sull'utilizzo delle più recenti tecnologie digitali, combinate con il nostro importante know-how e la nostra conoscenza degli impianti di generazione di energia, nonché sulla loro ottimizzazione a livello di sistema. In conclusione andiamo a garantire la fornitura degli impianti, cosa fondamentale per qualsiasi industria. Inoltre, grazie a operazioni efficienti, stiamo supportando gli sforzi globali per la decarbonizzazione del sistema".

La presenza di Wärtsilä in Italia è molto importante. Sede centrale è la fabbrica di Trieste, mentre uffici locali di Services sono a Genova, Napoli e Taranto. Ad oggi, l’Azienda ha realizzato in Italia impianti per una capacità complessiva di 1.411 MW, di cui 709 MW coperti da contratti di manutenzione Wärtsilä di lungo termine.