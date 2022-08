Wartsila, si lavora per una nuova grande manifestazione

Una maxi manifestazione per sensibilizzare il Governo sulla situazione della Wartsila coinvolgendo, però, l'intera città di Trieste e tutte le categorie economiche.

Le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil e le relative collegate Fiom, Fim e Uilm hanno tenuto questa mattina una riunione con le Rsu dei lavoratori della società finlandese per fare il punto. Al momento, spiega Marco Relli della Fiom, l’obiettivo è spingere l’azienda a ritirare la procedura di licenziamento e per questo come sindacati abbiamo presentato anche ricorso al Tribunale per comportamento antisindacale.

La manifestazione potrebbe essere organizzata il 3 o il 10 settembre ma si sta attendendo una conferma dai vertici nazionali, di sabato per avere quante più persone possibile in stile festa del primo maggio, la dead line è quella del 14 settembre, non per le elezioni politiche, ma perché sono i due mesi oltre i quali l’azienda può presentare il piano aziendale con i licenziamenti e la conseguente presa d’atto dei sindacati senza più troppi margini di trattativa con i conseguenti 450 licenziamenti e le ricadute sull’indotto per potrebbero ad ulteriori 400 disoccupati.

L’obiettivo è di estendere, comunque, la partecipazione a tutte le categorie economiche in modo anche da difendere l’industria di Trieste che ormai sta scendendo sotto l’8% a fronte di un media del 20% della manifattura a livello nazionale.