Wartsila, slitta la prima udienza

Tutto rinviato al 21 settembre. La prima udienza davanti al Tribunale del lavoro sul caso Wartsila è stata rinviata per un problema telematico.

Questa mattina a Trieste era prevista la discussione tra sindacati e Regione contro i vertici della società per comportamento antisindacale, passaggio che, in caso di sconfitta dei finlandesi, potrebbe azzerare la procedura in corso, costringendo il gruppo a ripartire da zero sulla dimissione di parte del sito produttivo di San Dorligo della Valle.

Almeno altri 90 giorni prima di avviare la cassa integrazione o i licenziamenti di oltre 500 dipendenti.

I legali di Wartsila non sono, però, riusciti a scaricare i documenti relativi alla posizione della Regione trovandosi, quindi, nella impossibilità di replicare e presentare una memoria come invece già fatto contro le accuse di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm. Il giudice Ancora ha quindi accolto la richiesta rinviando tutto alla prossima settimana.

Wartsila dopo l’annuncio di luglio ha inviato due giorni fa il piano aziendale, come previsto dalla procedura per le delocalizzazioni, confermando la volontà di dismettere una linea produttiva, ricorrere alla Cassa integrazione, che paga lo stato, e l’incarico ad un advisor per la cessione dello stabilimento con il veto all’insediamento di aziende competitor. Una posizione considerata irricevibile da Regione e sindacati.