Welcome Area, il Legno Arredo guarda avanti

Mentre l’Italia resta sospesa, in attesa che si superi l’emergenza grazie a misure sempre più restrittive, in Friuli Venezia Giulia c’è chi lavora freneticamente per il “the day after” con progetti “anti-coronavirus” attuabili da subito. L’economia infatti, non si ferma e non vuole fermarsi, tanto meno il manifatturiero del Fvg. Ma le distanze di sicurezza e le norme igienico-sanitarie rendono più complicate le relazioni, e allora bisogna trovare soluzioni nuove e flessibili per adattarsi ai cambiamenti di legge sull’emergenza in corso, ormai quotidiani.

Come rendere più sicuri i contatti, ad esempio, tra chi trasporta e consegna le merci alle aziende del manifatturiero e chi le riceve? Ci ha pensato il Cluster con “Welcome Area”, un progetto sperimentale (il primo di un più ampio piano che mira a coinvolgere l'intero sistema) che comunica agli autotrasportatori in arrivo presso le aziende del Fvg le misure da queste adottate per la prevenzione e la sicurezza per la tutela della sicurezza e salute. Basterà avvicinarsi all’ingresso e, tramite un QR code, all’autista apparirà sullo smart-phone una info-grafica con le istruzioni da seguire nelle sue operazioni; operazione che lo rasserena sul fatto che quella area è ok ed è pronta ad accoglierlo. Un messaggio rassicurante e professionale allo stesso tempo, quello che intende lanciare il Cluster, per sostenere le imprese con reparti produttivi ad oggi aperti.

“Siamo tutti sulla stessa barca, per noi ogni persona è speciale e ogni carico è importante per poter continuare a lavorare con serenità", afferma il presidente Franco di Fonzo. "Perciò, proprio in un un momento in cui ci si chiude in sé stessi a causa di una situazione inedita, noi diamo il benvenuto nelle nostre aziende. Il manifatturiero va avanti”.

“Abbiamo sviluppato un disciplinare che consente all’autista di prendere coscienza di come le nostre aziende siano dotate di tutti i dispositivi di sicurezza, e rispettose delle indicazioni del Ministero sul coronavirus", spiega il direttore del Cluster Carlo Piemonte. "Un sistema interfaccia che, tramite QR Code, fa dialogare l’impresa col vettore che trasporta le merci: l’autista o il caricatore merci comprende subito che l’azienda sta rispettando le regole. Basta con il clima di terrore che si sta creando, siamo professionisti e ognuno fa la sua parte in coscienza e nel rispetto degli altri. Giuste le regole, ma bisogna passare da un clima di paura alla collaborazione attiva per creare un nuovo sistema”.

Il progetto, semplice e immediatamente applicabile (è operativo in un paio d'ore all'interno dell'azienda) è alla sua “versione zero” e sarà ulteriormente migliorabile nel tempo poiché non guarda all'emergenza, bensì al nuovo sistema di relazioni. Una base di partenza per le aziende, che vogliono dimostrare ai clienti nel mondo che il manifatturiero del Fvg è vivo e vitale. “Welcome Area” non ha solo l’obiettivo di contrastare il virus, ma soprattutto ha lo scopo di traghettare le aziende verso un nuovo sistema di igiene a protezione degli altri, che dovrà valere anche e soprattutto per il “dopo”. “Il comparto non si ferma, anzi, si prepara al futuro - ribadisce di Fonzo -, in primis con una razionale e intelligente riorganizzazione logistica di merci e produzione".

Le operazioni di testing sono state eseguite a tempo di record in pochi giorni. Le “aziende test” hanno dato l’ok e sono pronte a ragionare su nuovi modelli. “Welcome Area è stato voluto dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli uffici, è stato approvato e realizzato nel minor tempo possibile - sottolinea il direttore - e subito validato per renderlo efficiente nell’immediato. Per noi è il primo progetto del futuro, non l’ultimo del passato”.

I costi per le aziende sono pensati per essere accessibili a tutti. “Considerato il momento critico – afferma il direttore Piemonte - si è deciso di dare l’opportunità a tutte le aziende di aderire e di poter pagare le quote a dicembre 2020. Un segnale tangibile che il Cluster è vicino al territorio ora più che mai”.