W&P cementi, check up gratuito a tutti i collaboratori

Il sogno di ogni lavoratore? Impegnarsi per un’azienda riconoscente dei propri sforzi e che dia importanza alle persone e, in quanto tali alla loro dignità e salute.Per w&p Cementi e Friulana Calcestruzzi il rispetto e il riconoscimento dei collaboratori non è merce rara e lo dimostrano ogni giorno mettendo in pratica molteplici attività per migliorare sempre più il proprio welfare aziendale: innovazione, sostenibilità, formazione e attenzione alle persone sono le parole d’ordine.

Le due aziende appartenenti al gruppo Alpacem, leader nei settori del cemento e calcestruzzo, nell’ambito della regione Alpe Adria, hanno infatti aderito da tempo al progetto Great Place to Work, che invita i dipendenti a compilare in forma anonima un questionario per esprimere le proprie opinioni sulle esperienze in azienda e dare anche dei consigli per migliorare la vita lavorativa.

Nell’ambito di questo progetto le due aziende hanno dato vita ad un’inedita iniziativa chiamata “Mi prendo cura di Te”.

Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa, in particolare con cinque volontari tra i quali anche la dottoressa Sandra Lenarduzzi, responsabile delle risorse umane di w&p Cementi e Friulana Calcestruzzi, i dipendenti di queste aziende hanno potuto sottoporsi, il 21 maggio a San Vito al Tagliamento e il 28 a Cadola, ad un controllo del tutto gratuito e completo durante l’orario lavorativo, senza doversi neanche spostare dalla sede di lavoro: la visita si è infatti svolta all’interno dell’azienda, nel rispetto rigoroso delle regole di sicurezza anti Covid-19.

Controllo della pressione, saturimetria, glicemia e colesterolo con consegna in tempo reale degli esiti ad ogni dipendente, garantendo loro un’ampia presa di coscienza del proprio stato di salute e un sicuro risparmio di tempo per le visite di routine.

Un’iniziativa che i collaboratori hanno dimostrato di apprezzare, sottoponendosi in gran numero alle visite mediche a loro destinate.

Sandra Lenarduzzi racconta: “Non è la prima volta che w&p Cementi e Friulana Calcestruzzi mettono le persone al primo posto, sia in ambito lavorativo che territoriale: abbiamo attivato l’assicurazione anti Covid-19 per tutti i collaboratori, installato due defibrillatori rispettivamente negli stabilimenti di San Vito e Cadola, formando ben 24 dipendenti sul loro corretto utilizzo in caso di necessità. Non solo, in azienda abbiamo ridotto il più possibile l’utilizzo della plastica in una logica di tutela ambientale e introdotto già da alcuni anni la distribuzione giornaliera di frutta fresca, sicuramente più salutare di qualsiasi altro spuntino. Da mesi collaboriamo con il Comitato di Casarsa della Delizia della Croce Rossa e dopo la donazione di attrezzature per l’ambulanza e la distribuzione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà della nostra zona, abbiamo deciso di proseguire la nostra cooperazione facendo qualcosa di utile anche per i nostri dipendenti".

“Possiamo già affermare che non ci fermeremo qui. Per il nostro Gruppo è fondamentale instaurare un rapporto di fattiva collaborazione e vicinanza con le organizzazioni di volontariato per dare un contributo concreto alla comunità locale. - Inoltre, conclude Lenarduzzi - È mettendo al primo posto le persone e l’organizzazione basata sul benessere di tutti che produttività e fatturato aumentano".