W&P cementi e Friulana Calcestruzzi riaprono il counseling

L’attenzione alla qualità della vita dei propri Collaboratori è da sempre un valore portante della filosofia aziendale di W&P Cementi e Friulana Calcestruzzi, come ampiamente dimostrato durante tutta la storia aziendale (ad esempio con il Progetto Acqua, Progetto sicurezza in Azienda), ma in particolare nell’emergenza di questi due lunghi anni di pandemia.

Due lunghi anni in cui le aziende non si sono risparmiate per alleviare una situazione drammatica: dalla Polizza Covid-19, al progetto di solidarietà post Covid, fino allo Sportello Counseling, W&P Cementi e Friulana Calcestruzzi si dimostrano ancora una volta attenti a cogliere e possibilmente risolvere eventuali punti critici per la qualità della vita di chi collabora ogni giorno con loro.

Infatti, considerando il successo dell’edizione 2021, lo Sportello Counseling verrà riattivato da metà maggio per tre mesi con la collaborazione di Randstadt Risesmart. Come lo scorso anno, i Collaboratori potranno usufruire di quattro incontri della durata di 50’, che si svolgeranno in forma di videochiamata rigorosamente anonima.

Quattro incontri per stimolare la resilienza, la capacità di reazione, per rielaborare e metabolizzare il vissuto e abbracciare con un sorriso la vita lavorativa e personale.

Ma non è finita qui… W&P Cementi metterà a disposizione dei Dipendenti il Kit “wear & personal” che comprende 5 capi pantalone o salopette, 5 giubbini, 9 t-shirt, tutti confezionati su misura.

L’abbigliamento da lavoro del Kit è di alta qualità tessile, robusto, resistente nonché comodo. Ogni singolo capo etichettato può essere anche rammendato e/o sostituito, se necessario, anche in caso di cambio taglia e viene restituito in busta chiusa al fine di garantire l’igiene e protezione ai fini Covid.

Il successivo servizio di lavanderia viene effettuato nelle più moderne linee di lavaggio che, grazie a tecnologie innovative, riducono il consumo di acqua, detergenti ed energia, garantendo una pulizia e sanificazione perfetta e, al contempo, la tutela dell’ambiente.