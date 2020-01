Wrm Group investe nel gruppo Kipre

Wrm Group annuncia la sottoscrizione di un accordo quadro per il salvataggio del Gruppo Kipre, eccellenza italiana nel mercato dei prosciutti Dop, che opera principalmente attraverso i marchi Principe e King’s. L’accordo prevede un'immissione immediata di liquidità a supporto dell'operatività ordinaria, fino al completamento della due diligence. Confermate, quindi, le indiscrezioni che indicavano un nuovo interesse per il gruppo della famiglia triestina Dukcevich.

Nel caso di esito positivo dell'analisi sulla società (che si concluderà entro il mese di febbraio), l’intesa prevede la preparazione di un piano di ristrutturazione e l’immissione delle risorse sufficienti al risanamento e al rilancio del Gruppo Kipre in Italia e nei mercati internazionali in cui è presente.

Wrm Group, diretto dalla holding di diritto lussemburghese Time and Life S.A., è attivo, attraverso le sue società operative, in diversi settori: private equity, activist investing, ristrutturazioni aziendali, investimenti immobiliari, gestione di NPL, gestioni patrimoniali.

Il Gruppo Kipre è il principale produttore di Prosciutto di San Daniele (con 430.000 cosce salate). Di proprietà della famiglia Dukcevich, il Gruppo, che ha sedi produttive a Trieste e San Daniele del Friuli, ma anche a Vicenza e nella provincia di Parma, opera con i marchi Principe e King’s. La strategia di espansione del gruppo è concentrata sull'Europa, con una forte presenza in Austria, Germania, Regno Unito e mercati scandinavi.

Vi sono stati anche interessanti incrementi della presenza in Giappone e Stati Uniti, dove il Gruppo opera con il distributore Principe Foods Inc. Dal 2010 Kipre ha un centro di affettamento nella provincia di Parma che permette al Gruppo di far fronte alla crescente domanda di prosciutti e salumi pre-affettati in vaschetta. Questo comparto negli ultimi anni ha dato un impulso allo sviluppo aziendale e oggi rappresenta il 20 % del fatturato. Fiore all'occhiello di questa gamma è l'innovativa linea di vaschette di forma ovale che ha fatto di Principe la prima azienda produttrice di prosciutto crudo Dop pre-affettato.

“Noi lavoriamo a stretto contatto con investitori istituzionali e family office italiani e internazionali", ha dichiarato Fabrizio Boaron di Wrm Capinvest, la società operativa di Wrm Group che gestisce l’operazione. "Puntiamo a generare valore, cogliendo opportunità di investimento nel rilancio di società di medie dimensioni che dimostrino solidi fondamentali industriali, un forte potenziale e una caratterizzazione distintiva di Made in Italy. Riteniamo che i siti produttivi e i marchi di Gruppo Kipre abbiano queste caratteristiche e per questo ci siamo impegnati in questo primo passo, necessario a garantire la continuità operativa delle aziende” ha concluso Boaron.