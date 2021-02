YouTube per imprese e giovani

Una comunicazione più immediata, di pratica fruizione ed efficace. La Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha voluto avviare un proprio canale YouTube per integrare con video-servizi, tutorial e momenti formativi la sua attività di comunicazione. Il canale camerale si trova con il profilo UP!Economia, esattamente come il mensile della Cciaa, che riunisce le comunicazioni di entrambe le sedi dell’ente, ma anche l’azienda speciale Concentro, a Pordenone, ha avviato un canale specifico per attività di info-formazione, rivolte direttamente alle imprese, su temi di attualità riguardanti l’economia e la gestione dell’azienda e i suoi rapporti con la Pubblica amministrazione. I canali sono implementati progressivamente.

UP!Economia, proprio di recente, si è arricchito di due playlist dedicate agli studenti e ai giovani, ma ovviamente utili per tutti gli interessati alle tematiche trattate. Una in particolare costituisce una questione molto sentita e molto delicata, ossia “il pensiero critico” (che è proprio il titolo di una delle playlist), in cui si vuole aiutare i ragazzi a destreggiarsi nel mondo online, a ragionare sui contenuti e sulle fonti delle informazioni che vengono diffuse attraverso Internet e i social.

Altra playlist dedicata con particolare attenzione ai giovani è quella sull’Orientamento scuola-lavoro, che parla appunto, con l’aiuto di efficaci video-grafiche, di come avvicinare due mondi che devono dialogare e integrarsi sempre più. Entrambe le playlist sono state presentate in anteprima alle scuole del territorio e sono state pubblicate su YouTube per essere facilmente e immediatamente fruibili da tutti gli istituti in qualsiasi momento per affrontare queste tematiche nella didattica quotidiana. Ovviamente, sono state lasciate “aperte”, cioè pubbliche, a beneficio di tutti.

Il canale Concentro è invece orientato a dare evidenza delle attività dell’ente, a partire dal focus su tematiche di particolare rilevanza aziendale, affrontate anche qui con l’intervento di esperti: si spiega per esempio come creare un budget di cassa, si approfondiscono le forme di debito, ma anche le opportunità di contributo del Decreto rilancio, nonché il bonus locazioni. Tutte questioni di attualità che possono essere utili agli imprenditori e ai lavoratori per la propria attività d’impresa.