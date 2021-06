Zanutta apre la trentesima filiale a Milano

Zanutta Spa, azienda leader nel settore casa per innovazione, tecnologia e qualità del servizio offerto, continua la sua crescita e fa cifra tonda aprendo la trentesima filiale del gruppo a Milano, in zona Greco-Pirelli. L’azienda, nata a Carlino nel 1952, prosegue così il progetto di espansione su linee orizzontali nel nord Italia, avviato nel 2020 con l’acquisizione dei punti vendita Internmake di Corsico (MI), Brugherio (MB), Filago (BG) e Orbassano (TO) dove ha posto le basi per la distribuzione di sistemi costruttivi a secco (cartongesso, pannelli, rivestimenti e isolanti). Il nuovo Centro Edile di Greco, che si estende su una superficie di oltre 5 mila metri quadri, rappresenta ora un ampliamento nell’offerta di prodotti di edilizia con particolare attenzione a ceramiche, infissi, porte e finestre.



Consolidata protagonista del mercato in Friuli Venezia Giulia e Veneto, Zanutta S.p.A. con queste operazioni vuole spostare il baricentro delle attività commerciali in un’area stimolante e ricca di opportunità come può essere solo l’hinterland milanese: “Da un po’ di tempo stavamo sondando il mercato alla ricerca di una struttura logistica nel capoluogo e, una volta trovata, abbiamo concluso l’accordo con la proprietà uscente al primo incontro – racconta il presidente del cda Vincenzo Zanutta -. E’ un’acquisizione complementare a quelle effettuate mesi fa in Lombardia, per rispondere alla domanda che genera una città dalle dimensioni di Milano, in costante espansione demografica. Vogliamo proporre un’offerta adeguata al mercato edilizio attuando investimenti mirati in questo centro mondiale della finanza e vero motore trainante del nostro Paese”.



Quasi ogni punto vendita della Zanutta S.p.A. dispone di materiali afferenti ai quattro settori principali relativi alla casa e ai suoi bisogni: edilizia, ferramenta, termoidraulica e finiture con relativo showroom. “Nel 96 è subentrata la terza generazione rappresentata da me e da mio fratello Gianluca e c’è stata un’evoluzione con particolare interesse per finiture, ceramiche, arredobagno, arredamento per camere, cucine, serramenti e abbiamo perfezionato la ferramenta per qualsiasi esigenza abitativa. Ora ci definiamo dei generalisti specializzati perché trattiamo ogni settore inerente alla casa con grande preparazione specifica. Nel milanese, in particolare, abbiamo già iniziato a fornire le finiture a diversi nostri clienti e, tra questi,”., a due passi dalla Stazione Centrale e dall’Università “Bicocca”, rappresentae che. “E’ un’apertura che rientra nella nostra strategia di espansione in Lombardia, con cui speriamo di riuscire a entrare con decisione e slancio nel mondo dell’edilizia pesante – continua Vincenzo Zanutta -.e in quelle poche aree del Veneto orientale che ancora non copriamo per puntellare capillarmente la nostra presenza”.Zanutta S.p.A. vuole consolidare il valore di Centro Edile di Greco e sviluppare la scelta e la qualità dei servizi offerti a privati e professionisti per quanto riguarda la fornitura di materiali edili, la termoidraulica, la ferramenta e le finiture per la casa. Tutto questo con la costante dedizione al cliente che da sempre contraddistingue il marchio della bassa friulana, grazie al suo personale qualificato e specializzato. Come da consuetudine Zanutta manterrà nella totalità il team di lavoro che ha portato il brand milanese ad avere una propria riconoscibilità nel capoluogo lombardo. “– conclude Vincenzo Zanutta -. Il titolare, aiutandoci con la sua esperienza a strutturarci nella città meneghina”.L’azienda, dedita da sempre all’innovazione e alla ricerca nel campo dell’edilizia, alla scelta e alla selezione dei migliori brand per le soluzioni casa, deve fare i conti con le continue sfide che presenta questo mercato: “– spiega l’Amministratore Delegato-. Si è però creato un eccesso di domanda rispetto all’offerta sia di maestranze sia di materiali, mandando in distorsione vari canali distributivi e di manodopera. La mole di lavoro è tanta e la gestione della situazione complicata. Seguiamo passo dopo passo un settore che tende a mutare molto rapidamente. Bisogna essere pronti e motivati a modificare la strategia in corsa e avere una struttura elastica in grado di assorbire velocemente i cambiamenti”.In particolare la crisi legata ai rincari delle materie prime rischia di mettere in ginocchio tutte quelle strutture che non hanno le spalle abbastanza larghe “Queste difficoltà sono causate dalla scarsità di legno, rame e ferro e provocano una notevole instabilità nella catena dell’approvvigionamento – continua Gianluca Zanutta -. Ne consegue un calo di margine che impatta sensibilmente sui risultati. Con ogni probabilità,. Nel 2022 e nel 2023, se la situazione dei mercati globali non cambierà, la filiera dovrà trovare una via d’uscita per fronteggiare una domanda interna sostanzialmente immutata”.Zanutta S.p.A. con quasi 70 anni di attività alle spalle e un’organizzazione che conta quasi, rappresenta una garanzia di sviluppo sia per il territorio che per l’indotto. “Da sempre l’impronta che abbiamo cercato di dare all’azienda è stata quella di una famiglia basata sul rispetto dei nostri collaboratori, dove il contributo di tutti è fondamentale – conclude Gianluca Zanutta -., in cui vince la struttura, lo scaffale, l’informazione.: non vendiamo solo prodotti, ma servizi e idee e le persone fanno la vera differenza. Soddisfiamo esigenze di professionisti e privati, ci interfacciamo di continuo col territorio, lo ascoltiamo e lo valorizziamo lavorando ogni giorno con i fornitori e i clienti, ma non rinunciamo all’innovazione. Infatti stiamo rinnovando l’e-commerce per offrire un servizio al passo con i tempi e un percorso di trasformazione digitale dell’azienda, sfruttando le nuove tecnologie che il mondo attuale mette a disposizione. Grazie a questa