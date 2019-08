A Pordenone si fanno largo i talenti nelle nuove professioni

Condividere gli spazi è una parola d’ordine anche a Udine, dove da soli tre anni e dall’idea di quattro amici, prima che soci, è nato il progetto Lino’s & Co In via di Prampero si scambiano idee, competenze ed esperienze nell’ambiente di lavoro. Oltre a uno spazio di coworking rivolto a professionisti e imprese, Lino’s & Co è un luogo aperto alla città, che può ospitare incontri culturali, organizzati da associazioni e quant’altro, ma anche nuove iniziative ricche di contatti e stimoli.



La struttura è anche la sede delle attività Montessori Craft, azienda artigiana che produce materiali educativi per il metodo Montessori, e BrodoStudio, agenzia di marketing esperienziale, incentrata sullo sviluppo di contenuti non convenzionali.

A Tavagnacco è attivo il progetto del Comune Ideo rivolto a chi ha idee innovative dai 16 ai 35 anni. Ha lavorato per alcuni anni all’iniziativa Mattia Cuttini, da sempre attivo, tra l’altro, nel mondo dell’associazionismo. “L’iniziativa è nata con l’idea – spiega Cuttini – di coinvolgere i giovani che si occupano di elettronica e grafica, creando una collaborazione ‘do ut des’. Il Comune gestisce anche Labor.comm, rivolto soltanto ai residenti, e una sala prove. L’obiettivo del coworking, che in questi casi è multiforme, è sempre quello di costruire reti. Speriamo che la nuova giunta continui a sostenere queste iniziative”.



Il nome dello spazio di Pordenone, in piazzetta Furlan, è già un programma. Si chiama, infatti Talent Garden, il franchising, presente in tutta Italia, che accoglie soprattutto liberi professionisti. “L’età media – spiega Alessio Zanut – è 35 anni. Devo dire che ci sono molti uomini, ma le donne non mancano e lavorano soprattutto nella comunicazione. Occupano gli spazi, però, soprattutto professionisti che lavorano nei nuovi settori, come quelli che fanno attività di rendering, sviluppatori di software e social media manager, che si fermano soltanto pochi mesi, ma anche anni. Per esempio, occupava uno spazio da molto tempo un imprenditore quarantenne che ora si è trasferito in Spagna. Forse un giorno tornerà”.