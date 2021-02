Acquisto auto, verificare la trascrizione dell’atto di vendita

Dopo l'acquisto di un’auto usata da un concessionario, l’acquirente deve porre attenzione a che la trascrizione della vendita al pubblico registro automobilistico (PRA) venga concretamente effettuata da parte dell’agenzia di pratiche automobilistiche incaricata per evitare situazioni paradossali come quelle capitate a un friulano.

La vicenda coinvolge un consumatore rivoltosi allo sportello della Federconsumatori di Udine, insieme ad altri numerosi sfortunati acquirenti, che nel 2017 ha acquistato un veicolo usato da una grossa concessionaria ubicata fuori regione, corrispondendo tramite bonifico bancario un importo di denaro considerevole, superiore ai 20mila euro, comprensivo di passaggio di proprietà.

"Contestualmente all’acquisto del veicolo - spiega l'associazione - ha sottoscritto anche una nota di richiesta della trascrizione al PRA dell’atto di vendita a un’agenzia di pratiche automobilistiche, agenzia scelta dal venditore, che si assumeva l’incombente. In pratica, l’agenzia si sarebbe occupata di tutto. L’acquirente poi, in possesso della carta di circolazione, che è il 'documento di identità' del veicolo - che attesta l'idoneità alla circolazione su strada - ha circolato liberamente con il 'suo' veicolo, confidando, in buona fede, nella circostanza che l’agenzia di pratiche automobilistiche avrebbe adempiuto all’incombente della trascrizione del passaggio di proprietà entro i 60 giorni legislativamente previsti".

"Purtroppo, però, in seguito, l’acquirente, non ha verificato se il PRA avesse rilasciato il certificato di proprietà, probabilmente dimenticandosene del tutto e/o confidando nell’operato della agenzia di pratiche automobilistiche a cui era stato conferito l’incarico della trascrizione della vendita. Due dopo anni l’acquisto, la concessionaria è stata dichiarata fallita e l’acquirente è venuto a conoscenza dalla curatela del fallimento che la trascrizione dell’atto di proprietà della sua auto era avvenuta in favore dell’acquirente solo in data successiva alla dichiarazione di fallimento", spiega ancora Federconsumatori.

"La curatela del fallimento ha quindi chiesto al povero acquirente di restituire immediatamente l’auto in quanto, ai sensi dell’art. 45 L. Fall., la vendita del veicolo non si era perfezionata perché la trascrizione in favore dell’acquirente era avvenuta dopo la dichiarazione del fallimento ed era di conseguenza inopponibile al fallimento. Purtroppo, non c’è stato modo di sottrarsi alla restituzione dell’auto alla curatela del fallimento in quanto l’auto formalmente risulta sempre appartenuta alla concessionaria, nonostante il prezzo fosse stato pagato dall’acquirente integralmente all’acquisto", spiega ancora l'associazione.

"L’importo versato per l’acquisto del veicolo potrebbe essere recuperato dallo sfortunato acquirente solo rivolgendosi all’agenzia di pratiche automobilistiche resasi responsabile del gravissimo ritardo nell’adempiere all’incarico di richiedere la trascrizione della vendita dell’auto al PRA. Come già detto, infatti, solo dopo la dichiarazione di fallimento della concessionaria (avvenuta ben due anni dopo dall’acquisto), l’Agenzia incaricata ha richiesto la trascrizione della vendita dell’auto al PRA, ma era ormai troppo tardi".

L’avvocato Sabrina Colle, che ha seguito la controversia per Federconsumatori Udine, consiglia di verificare personalmente, trascorsi 60 giorni dall’acquisto, la trascrizione dell’atto di vendita in favore dell’acquirente al PRA (dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà viene rilasciato in via digitale) e segnala che “attualmente il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, ha previsto la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CdP cartaceo o CdP digitale) documento che dovrebbe evitare situazioni paradossali come quella capitata al nostro assistito e a molte altre persone che si sono affidate in buona fede a agenzie di pratiche automobilistiche o a concessionari inaffidabili”.