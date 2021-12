I prezzi delle materie prime saliti alle stelle stanno mettendo a dura prova le imprese edili, nonostante lo scorso luglio il Governo abbia introdotto un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nel pri - mo semestre 2021. E’ però solo un primo passo, secondo l’industriale friulano Piero Petrucco, vice presidente nazionale di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che non nasconde forte preoccupazione per l’evolversi della situazione.



“Per noi costruttori l’aumento dei prezzi dei materiali è diven - tato quasi il problema principale, nonostante la revisione del meccanismo di adeguamento che però ha creato non poche perplessità a causa del paniere dei prodotti scelto e delle mo - dalità di rilevazione dei prezzi. La prima risposta del ministero alle nostre reiterate richieste di intervenire è stata inizialmente sconfortante: non avevano tenuto conto neppure del ferro, uno dei materiali che è cresciuto di più. Dopo questa prima revisione dei prezzi per gli appalti pubblici stiamo ancora attendendo notizie dell’avvio di un meccanismo revisionale aggiornato. Per quanto riguarda invece le imprese che lavorano nel privato, la loro unica difesa resta la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità prevista dal Codice civile, ma serve buon senso e nervi saldi”. Imprese in affanno in attesa della revisione dei prezzi e amministrazioni locali preoccupate per la prospettiva di dover rinviare alcuni lavori.



“La prospettiva è poco incoraggiante, a meno che non si trovi il modo di avviare meccanismi di revisione dei prezzi che adeguino più rapidamente i valori. In Francia, per esempio, l’aggiornamento è mensile, da noi è ancora semestrale. Sarebbe bene che diventasse almeno trimestrale. Discutere ora di un appalto i cui prezzi sono stati fissati in gennaio è un salto nel buio. Per un’azienda si tratta di un azzardo che rischia di costare molto caro. Ovviamente è indispensabile fare l’aggiorna - mento sulla base di panieri realistici che tengano conto anche di certo rischio dell’oscillazione dei prezzi”.“Le imprese mediograndi, che hanno bisogno di scorte importanti di materiale, e per le quali la situazione sta diventando critica. Cito il caso di diverse aziende che devono realizzare opere in ferro e stanno cercando di rinviare l’avvio dei lavori sperando che passi la tempesta. Il messaggio che diamo al Governo è chiaro: bisogna fare presto”.