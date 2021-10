Cambiare arredo con il bonus

Letti, armadi, poltrone, librerie, contenitori, divani, tavoli, materassi e lampade. La casa si rifà il look anche grazie al bonus mobili, valido fino a fine anno. Il tetto massimo di spesa è di 16.000 euro per l’acquisto di mobili nuovi, a patto però che sia in corso un intervento di ristrutturazione. Per accedere al bonus mobili è quindi necessario aver prima eseguito un intervento edilizio strutturale.



I lavori di ristrutturazione devono essere regolarmente denunciati tramite pratica edilizia (Cila, Dia, Scia) presso il Comune. Per usufruire degli incentivi, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico, carta di credito o di debito (bancomat) e non è possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Se si eseguono lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il beneficio spetta più volte.



Inoltre l’acquisto è agevolabile anche se i beni sono destinati a una stanza diversa da quella oggetto della ristrutturazione. Ad esempio: si possono acquistare gli armadi per la camera da letto per la cucina anche se i lavori di ristrutturazione edile hanno riguardato la cucina. La detrazione Irpef del 50% vale per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e classe A per forni e lavasciuga, e può comprendere eventuali spese di trasporto e montaggio. Per gli elettrodomestici, è obbligatorio comunicare all’Enea i dati relativi all’acquisto dei grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto della ristrutturazione e per i quali si richiede il bonus.