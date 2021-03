Contributi per la frequenza a scuola

Parte oggi, martedì 23 marzo, una serie di misure, pensate dalla Regione Fvg, per famiglie e studenti per garantire il diritto allo studio e sostenere i nuclei più in difficoltà.



C'è tempo fino al 12 maggio per richiedere il contributo unico "Dote Scuola" per il trasporto, l'acquisto di libri di testo e altre spese scolastiche. Possono fare domanda le famiglie residenti con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie.



C'è tempo fino al 12 maggio per richiedere contributi per abbattere costi di iscrizione e frequenza per studenti delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado.



Entro fine marzo sarà possibile richiedere l'abbattimento delle spese di alloggio nelle strutture accreditate per studenti universitari che offrono servizi di ospitalità anche agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.



Il valore massimo di Isee per accedere alle misure è fissato in 33 mila euro.