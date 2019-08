Corsa a ostacoli per i nidi familiari

C’è un settore che non va mai in crisi. Parliamo della burocrazia che non cessa di crescere e del fatto che certe leggi diventano oggetto di interpretazioni spesso difformi.

Ne sanno qualcosa i nidi familiari realizzati in abitazioni private che, nella nostra regione, sono alle prese con continui problemi di carattere normativo e burocratico. Tra il dire delle leggi e il fare di chi si mette al lavoro c’è un oceano tempestoso, fatto di interpretazioni difformi della normativa a seconda del funzionario, da richieste al limite del verosimile avanzate da chi scambia un nido familiare per una struttura aperta al pubblico dove si ospitano decine di piccoli anziché una abitazione che accoglie cinque bimbi.



Queste acque agitate le affronta da tempo Antonella Buzzi, presidente dell’associazione La Gerla, che in regione conta su una ventina di nidi associati. Buzzi ha fatto da pioniera avviando a Buja la sua attività nel 2002, quando ancora mancava una normativa regionale, forte anche di un diploma di tecnico dei servizi sociali, preso dopo che già aveva conseguito una laurea in lingue.

La situazione di incertezza per l’assenza di regole è andata avanti fino a quando è stata approvata nel 2010 la normativa - anche grazie all’impegno personale di Buzzi - che innovava la legge regionale 20 del 2005 in materia di sistema educativo integrato - prevedendo che i servizi educativi possano essere realizzati anche nel domicilio degli educatori”. Nel 2015 è arrivata a dare man forte Valentina Trevisan di Tarcento alla quale il nido buiese può accogliere fino a 8 bimbi, soglia massima fissata dal regolamento attuativo qualora siano presenti due educatori.



Tutto bene, si fa per dire, fino a quando è stata rigettata nel 2018 la richiesta di accreditamento anche per Valentina, indispensabile per ottenere che pure le famiglie da lei seguite possano ottenere l’agevolazione regionale: “Mi è stato risposto dai funzionari regionali - conferma Buzzi - che non è possibile l’accreditamento in quanto la convenzione regionale, secondo loro, può operare con un solo soggetto, sulla base di un’interpretazione a dir poco discutibile. Il regolamento attuativo recita che gestore del servizio è uno dei soggetti gestori previsti dalla normativa del 2005. Ovvero, secondo il funzionario, il gestore può essere uno solamente. Così facendo però ci sono genitori che godono dello sconto e altri, quelli che si affidano a Valentina, che invece ne sono esclusi e devono pagare interamente la retta, creando in tal modo un’evidente ingiustizia. In pratica, il regolamento prevede che nel nido familiare possano operare due educatori, ma la Regione stessa che ha redatto il regolamento riconosce il lavoro di uno soltanto in sede di accreditamento. Stiamo segnalando agli uffici regionali questa incongruenza da almeno tre anni senza alcun risultato”.



I problemi non finiscono qui: “I funzionari pretendono - conferma Buzzi - gli stessi atti e formalità richiesti agli asili nido classici aperti al pubblico, compreso il rispetto delle norme di sicurezza per il personale, ignorando che si tratta di ambienti domestici. Abbiamo l’obbligo della garanzia di continuità del servizio, cosa che non ha nessuna scuola pubblica, nemmeno in caso di sciopero. Il problema di fondo è che negli uffici non accettano nessun suggerimento per trovare una soluzione. Per esempio, avevamo proposto un periodo di 15 giorni al massimo di tolleranza cioè con la possibilità di tenere uno o due bambini in più, , in caso di malattia di un collega, ma nulla. Eppure, di questa tolleranza godono sia i nidi che le scuole dell’infanzia. Non facciamo altro che rivolgerci all’avvocato per ottenere pareri legali, a fronte di richieste spesso al limite dell’assurdo”.



“Per non parlare del fatto che i nidi familiari devono anticipare lo sconto regionale riconosciuto alle famiglie. Nel mio caso sono fortunata perché i pagamenti sono regolari, ma in altri territori i nostri associati lamentano ritardi molto pesanti, nell’ordine di mesi. Esasperata ho scritto al presidente Fedriga alla fine di giugno, affinché si faccia carico del problema. Resto a questo punto in attesa di una risposta, ma di questo passo diventa sempre più difficile andare avanti, nonostante la fortissima domanda delle famiglie”.



Sarebbe un peccato, anche perché i nidi familiari offrono alle donne buone opportunità dal punto di vista professionale e rappresentano al contempo una ponda sicura per mole famiglie.