Ecco dove costa meno fare la spesa. La mappa in Friuli

Oltre 1 milione di prezzi rilevati, più di mille punti vendita coinvolti in 69 capoluoghi di provincia per scoprire dove è più conveniente fare la spesa. Altroconsumo ha condotto la sua indagine annuale che offre una serie di suggerimenti utili per tutti i consumatori alle prese con il carrello della spesa.

Quella per i prodotti alimentari è una voce che pesa sul bilancio mensile delle famiglie, da circa vent’anni, circa 500 euro, secondo i dati Istat. Un numero che, a causa dell’inflazione, rivela che gli italiani acquistano sempre meno cibo come confermato dai dati: dal 1997 a oggi c’è stato un calo dei consumi alimentari pari a oltre il 18% al netto dell’inflazione.



L’ultima indagine conferma il dato dello scorso anno: è in generale il Veneto la regione dove fare la spesa è più conveniente con sei delle prime dieci città più economiche d’Italia, seguito dal Friuli Venezia Giulia.

Il motivo è semplice: nel Nordest la tensione concorrenziale è molto alta e di conseguenza i prezzi sono particolarmente convenienti per i consumatori.

Entrando nei dettagli, nella nostra regione il primato spetta, per il terzo anno consecutivo, a Pordenone. Il capoluogo del Friuli occidentale si piazza al sesto posto in classifica tra le città dove è più conveniente fare la spesa.



Prendendo in considerazione una famiglia con figli e un carrello tipo, riempito con alimenti di marca tra i 760 prodotti più acquistati dalle famiglie italiane e tra le 19 tipologie di prodotti freschi più amate, la spesa annua minima è di 5.655 euro e il risparmio massimo in città di 933 euro. Scendendo nei dettagli, è l’Iper Visotto di via del Benessere a Cordenons è il supermercato più conveniente con la sua spesa annua media di 7.757 euro, il risparmio, rispetto alla spesa annua stimata dall’Istat, pari a 8.579, è di 1.165euro. Segue l’Iper Visotto di via Dogana, la cui spesa è di 7.814 euro, con un risparmio pari a 1.108 euro.



A Udine, che si piazza al dodicesimo posto in classifica tra le città dove è più conveniente riempire il carrello, la spesa annua minima è di 5.808 euro e il risparmio massimo di 835 euro, il Conad del Cittàfiera di Martignacco è l’ipermercato più conveniente per una famiglia con figli.

In città, alla Coop di via Bassi la spesa è di 8.621 euro, con un risparmio pari 301 euro.

A Trieste, la spesa annua minima è di 6.116 euro e il risparmio massimo di 516 euro. E’ l’Ipercoop di via Stramare a Muggia il negozio più conveniente. Qui si spendono 8.389 euro all’anno con un risparmio di 533 euro. Segue la Pam di via Giulia, dove la spesa annua è di 8.395 euro con un risparmio di 527.