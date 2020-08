Energia, nessuna fretta per passare al mercato libero

Sul passaggio al mercato libero dell’energia, Consumatori Attivi prende posizione. “Ci vengono segnalate telefonate commerciali effettuate a cittadini da parte di un venditore di energia che, attraverso una voce registrata, avviserebbe che dal 31 luglio il mercato tutelato cesserà di esistere e, dunque, invita a parlare con un loro operatore per approfittare delle vantaggiose proposte da cogliere al volo”.

“Peccato – continua Consumatori Attivi – che, nella telefonata, non venga precisato che la fine del mercato tutelato dell'energia sarebbe prevista per il 1 gennaio 2022 (e quindi manca un anno e mezzo...) e che tale data potrebbe essere prorogata come già successo in passato innumerevoli volte. Vi invitiamo, dunque, a fare attenzione. Se siete clienti del mercato di maggior tutela non abbiate fretta nel cambiare operatore e prima di farlo consultate il comparatore delle offerte di Arera. Tantissime sono le segnalazioni di cittadini che sono passati al mercato libero alla luce di vantaggiosissime offerte a loro proposte al telefono poi o modificate o non corrispondenti alle condizioni applicate divenendo la bolletta un salasso”, denuncia ancora l’associazione udinese.

“Abbiamo provveduto a denunciare queste condotte alle autorità competenti. Segnalateci anche il vostro caso. Se avete necessità di aiuto, non esitate a contattarci al 3473092244 o alla mail: info@consumatoriattivi.it”.