Gomme invernali, scatta l'obbligo

E' tempo di programmare un cambio molto importante per la sicurezza di chi viaggia, quello degli pneumatici. A partire dal 15 novembre, infatti, come ogni anno, anche sulla rete di Autovie Venete scatterà l'obbligo di avere a bordo le catene da neve oppure di montare le gomme omologate per l'inverno. I tratti autostradali dove è obbligatorio avere le gomme da neve o le catene a bordo sono: la A4 Venezia-Trieste fino a Sistiana; la A28 da Portogruaro all'interconnessione con la A27 (Conegliano); in A23 da Udine Sud fino all'interconnessione con la A4 (Palmanova) e infine, l'intera A34 da Villesse a Gorizia.

Non avere le gomme invernali o le catene, oltre a ridurre la sicurezza di chi guida e di chi transita, comporta, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, una sanzione pecuniaria e un provvedimento di interdizione del transito fino a quando la vettura non viene adeguatamente equipaggiata. Le gomme invernali e le catene fanno la loro parte; Autovie con le squadre della manutenzione si impegna a prevenire la formazione del ghiaccio e a pulire tempestivamente il manto stradale in caso di precipitazioni nevose, ma per un viaggio sicuro - in condizioni meteo difficili - è fondamentale adottare uno stile di guida prudente e responsabile.



Stesso obbligo anche sulle strade gestite da Fvg Strade spa. Fino al 15 aprile 2020 sarà vigente anche sulle strade regionali, in particolare del territorio montano, l’obbligo per tutti i veicoli a motore - esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli - di essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale e di fenomeni nevosi in atto.





Dal 15 novembre 2019 e fino al 15 aprile 2020 tale obbligo, indicato mediante apposita segnaletica, sarà vigente sulle seguenti strade regionali e statali a gestione regionale:



· SS 13 “Pontebbana” dal km 160+220 al km 213+000 (nei Comuni di Gemona del Friuli, Venzone, Moggio Udinese, Resiutta, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, Malborghetto Valbruna)

· SS 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 64+137 (nei Comuni di Venzone, Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Villa Santina, Enemonzo, Socchieve, Ampezzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Lorenzago di Cadore)

· SR 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal km 60+130 al km 97+805 (nei Comuni di Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, Erto e Casso)

· SR 355 “della Val Degano” dal km 0+000 al km 39+786 (nei Comuni di Villa Santina, Lauco, Ovaro, Comeglians, Rigolato, Forni Avoltri, Sappada)

· SR 512 “del Lago di Cavazzo” dal km 0+100 al km 13+500 (nei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Bordano, Trasaghis)

· SR 646 “di Uccea” dal km 2+600 al km 25+300 (nei Comuni di Tarcento, Lusevera, Resia)

· SR 465 “della Forcella Lavardet e Valle San Canciano” dal km 10+596 al km 49+800 (nei Comuni di Ovaro, Prato Carnico e Sappada)

· SP 22 “della Val Sesis” dal km 0+000 al km 8+582 (in Comune di Sappada)

· SR 552 “del Passo Rest” dal km 0+000 al km 48+600 (nei Comuni di Socchieve, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Meduno, Sequals)

· Raccordo SS 13/ SS 54 “raccordo a serpentina” dal km 0+000 al km 0+609 (in Comune di Tarvisio

· R.A. 16 “Cimpello Piandipan” dal km 0+000 al km 3+754 (in Comune di Fiume Veneto)

· SR 14 "della Venezia Giulia" dal km 158+345 al km 161+150 (in Comune di Trieste)

· SR 58 "della Carniola" dal km 0+000 al km 9+229 (nei Comuni di Monrupino e Trieste)



Dal 1° gennaio 2018 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. gestisce anche la viabilità ex-provinciale; allegato al presente comunicato viene quindi fornito anche l’elenco completo delle strade regionali locali (ex-provinciali) su cui sarà vigente dal 15 novembre il medesimo obbligo.