Guida agli incentivi, speciale Bonus 2021

Il 2021 è indubbiamente l’anno dei Bonus: infatti, tra incentivi, agevolazioni e sostegni pubblici esistenti e confermati e quelli di nuova introduzione con la legge di Stabilità approvata lo scorso dicembre il loro numero è davvero ampio. Per dare un servizio ai nostri lettori, pubblichiamo una pratica guida, che ovviamente – vista la mole di dettagli burocratici – non vuole essere esaustiva e dettagliata, ma quanto meno fornire una ‘bussola’ sulle diverse opportunità che le famiglie friulane possono cogliere. Sono tre i macrosettori in cui abbiamo elencato i Bonus: quello legato alla casa, in particolare alla sua ristrutturazione e miglioria; il settore dell’auto, in cui gli aiuti pubblici sono concentrati nel traghettare il parco circolante verso l’alimentazione ibrida ed elettrica; infine il macrosettore dedicato alla famiglia, per il sostegno cioè al reddito, al pagamento delle bollette oppure all’assistenza degli anziani e, tema vitale per la nostra comunità, alla natalità, ma anche per le vacanze. Va data un’avvertenza di carattere generare.

Diversi Bonus sono stati finanziati con un fondo ben definito: questo significa che va a esaurimento delle risorse. Questo può avvenire in termini temporali (chi primo arriva meglio alloggia), oppure con una ridefinizione del valore erogabile sulla base del numero delle domande pervenute. In quest’ultimo caso – ma per i Bonus interessati la disciplina lo precisa chiaramente fin dall’inizio – si potrebbe scoprire soltanto alla fine che il rimborso da parte dello Stato è inferiore alle proprie aspettative.

Certamente, molte di queste agevolazioni sono episodiche, cioè saranno attive soltanto per quest’anno. Altre, però, sono destinate a durare per diversi anni e, infine, alcune – in particolare quelle di sostegno sociale – sono ormai strutturali al sistema di Welfare pubblico. Per orientarsi in questo vero e proprio ‘mare’ di Bonus, oltre a sfogliare la nostra guida pratica, è possibile sempre rivolgersi agli sportelli pubblici e privati competenti.



SCARICA LO SPECIALE BONUS 2021