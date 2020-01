Incentivi statali per ristrutturare casa e per lavori di risparmio energetico

Il Comune di Moruzzo in collaborazione con i Comuni di Fagagna, Martignacco, Majano, Rive d' Arcano, San Daniele, San Vito di Fagagna, Pagnacco, Coseano, Treppo Grande, Osoppo e Forgaria nel Friuli organizza una serata informativa per illustrare gli incentivi e le modalità che vengono messe a disposizione per ristrutturare casa e per fare interventi finalizzati al risparmio energetico.

I comuni, ha detto il vicesindaco di Moruzzo Enrico Di Stefano oltre ad avere un primario ruolo nell'informazione dei cittadini sono molto interessati all' agevolare e sostenere il recupero del patrimonio edilizio esistente sopratutto in aree come quelle dei centri storici dove spesso si trovano le abitazioni più datate e possono essere riabitate con interventi per i quali lo stato mette a disposizione tutta una serie di incentivi e detrazioni.

Durante la serata saranno anche affrontate alcune novità come la cessione del credito e lo sconto in fattura che consentono di effettuare interventi di natura significativa anche a chi non ha capienza fiscale per le detrazioni e la novità anche dell'incentivo regionale sui sistemi di accumulo (batterie).

Alla serata intitolata "Guida pratica agli incentivi statali per ristrutturare casa"interverrà Lino Calligaro dottore in economia ed esperto di risparmio energetico in ambito residenziale.



Saranno trattati gli argomenti:

Detrazioni fiscali sul recupero immobiliare, bonus facciate, sismabonus, ed ecobonus .

Acquisto nuova casa antisismica.

Cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali.

Incentivo regionale su accumulo elettrico



L'appuntamento è per le ore 18.30 di mercoledì 15 Gennaio nella sala Consigliare del Comune di Moruzzo.