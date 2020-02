L’Ater aggiorna le tariffe per il biennio

Proprio in questi giorni, all’inizio dell’anno in cui si è compiuta la fusione delle Ater di Udine e dell’Alto Friuli, gli inquilini degli alloggi stanno ricevendo le lettere che comunicano le cifre aggiornate del canone.

Il canone di locazione previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene infatti determinato sulla base del valore dell’alloggio stesso e dell’Isee degli assegnatari.

Questi ultimi, a seconda del reddito del nucleo familiare, vengono collocati in tre fasce. Il canone di locazione viene aggiornato periodicamente sulla base dei nuovi redditi percepiti dall’intero nucleo familiare ed è questa cifra mensilmente dovuta, distinta voce per voce, che l’Ater comunica a tutti gli assegnatari.

“Ogni biennio viene stilato il censimento della situazione economica degli assegnatari degli alloggi – spiega il direttore dell’Ater Udine e Alto Friuli, Riccardo Toso -. Si tratta di aggiornare i dati anagrafici, quando necessario, e di calcolare la condizione della famiglia valutando l’indicatore Isee. Questo ci permette di conoscere la situazione patrimoniale degli assegnatari e di stabilire il canone che dovranno pagare nel biennio 2020-2021. In questi giorni stiamo spedendo agli inquilini i bollettini con gli importi aggiornati per il primo trimestre dell’anno”.

Diverso è il discorso che riguarda gli assegnatari ‘morosi’, quelli che, cioè, non stanno pagando il canone pattuito.

“Noi monitoriamo mensilmente la situazione de mancati pagamenti – prosegue Toso -. La prima misura in presenza di ritardo è diffidare l’assegnatario. Se questa azione non ha effetto, viene avviata una procedura legale per il recupero del credito, con addebito di ogni onere. L’azione può giungere sino allo sfratto dall’alloggio. Al terzo sollecito, comunque, poiché sono presenti molte situazioni di disagio familiare, sociale ed economico, attiviamo i servizi sociali dei Comuni, perché spesso ci troviamo di fronte a famiglie in difficoltà che non riescono a provvedere al pagamento. La percentuale dei ‘morosi’, comunque riguarda non più del 2-3% degli alloggi, che è un dato fisiologico che non ci allarma”.