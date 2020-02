La truffa dello squillo ‘fantasma’

Alcune settimane fa ho ricevuto una brevissima chiamata sul mio cellulare da un numero a me ignoto con prefisso +216 tanto che poi non è seguita alcuna conversazione. Successivamente mi sono visto prosciugare il credito telefonico. Di cosa si tratta? Cosa devo fare per riavere i miei soldi? (Marco da San Vito al Tagliamento)

Si tratta della truffa denominata “ping call” o “wangiri”. Nella sostanza l’ignaro utente si trova a ricevere una breve chiamata o uno squillo sul proprio cellulare da numeri esteri ed in particolare dalla Tunisia (+216), dall’Inghilterra (+44), dalla Moldavia (+373), dal Kosovo (+383), dalla Bielorussia (+375), dalla Lettonia (+371), dalla Tanzania (+255) e perfino le isole Vanuatu, nel sud Pacifico (+678) etc. Richiamando, si troverà agganciato a una linea a pagamento o a un costosissimo servizio premium. Gli addebiti sono pari a circa 10 euro al minuto.Nella maggior parte dei casi non ci sono persone fisiche alla cornetta, ma un software che a monte ha acquisito i numeri telefonici illegalmente. Quindi è bene non richiamare mai il numero sospetto e comunque verificare su internet. E’ possibile anche disattivare la chiamata verso l’estero, inserire il numero tra gli indesiderati oppure chiamare il proprio operatore telefonico per verificare se è un numero a pagamento.

Nel caso in cui si sia stati vittime di tale truffa necessario è denunciare quanto accaduto e chiedere al proprio gestore telefonico il rimborso dell’importo contestato. Nel caso di riposta insoddisfacente, e di mancata o parziale restituzione della cifra richiesta, il passo successivo è l’attivazione di una procedura di conciliazione.



