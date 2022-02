Mercato libero? Meglio non avere fretta

In questo periodo non è opportuno precipitarsi a cambiare piano tariffario passando dal mercato di maggior tutela a quello libero senza essersi adeguatamente informati – consiglia Barbara Puschiasis -. In questo momento è vero che il prezzo del tutelato è alto, ma attenzione, perché le stesse compagnie che operano sul mercato libero stanno soffrendo il prezzo altissimo dell’acquisto di energia e gas che ribaltano sui consumatori. Non è un caso che le stesse offerte praticate fino a novembre oggi non esistano più. Le nuove offerte sono raddoppiate rispetto a quelle del precedente trimestre e sono quasi tutte a prezzo fisso, vincolando i consumatori per 12 mesi. Quindi cercare una offerta nel mercato libero di oggi vuol dire prendere una fornitura a prezzo altissimo che ci resterà per 12 mesi. Si aggiunga inoltre il gran numero di società che vendono energia che stanno fallendo a causa dell’alto costo di acquisto dell’energia”.