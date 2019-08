Neo mamme subito al lavoro grazie a Oblò

Unire i tempi del lavoro e quelli della famiglia è difficile per tutte le donne, ma soprattutto per chi è appena diventata mamma e si deve reinventare.

Ad aiutare le giovani ci pensa Oblò di via Marinoni a Udine, uno spazio di coworking davvero unico nel suo genere. Oltre alla scrivania, il suo servizio offre, infatti, alle neo mamme la possibilità di rientrare subito nel mondo del lavoro senza staccarsi dal proprio bambino. Portatile da una parte, neonato dall’altra, le mamme possono varcare ogni mattina la soglia di Oblò, sicure di trovare ad aspettarle non solo uno spazio comodo e confortevole dove lavorare, scrivere al computer, telefonare e accogliere clienti, ma anche una babysitter che si prenderà cura del piccolo.



“Attualmente – spiega la titolare Silvia Paoli Tacchini – abbiamo due mamme che usano i nostri spazi di coworking e il servizio di baby care”. In questo modo le socie possono lavorare tranquillamente, dalle 8.45 alle 16, mentre i piccoli, dai 10 mesi ai 3 anni, sono ben accuditi a pochi passi dalla loro scrivania.

Nell’ottica di un progetto di genitorialità condiviso, anche i papà trovano posto.



Possono usufruire del servizio le professioniste di qualsiasi settore, che hanno bisogno di uno spazio indipendente. Per chi, invece, deve reinserirsi nel mercato, soprattutto dopo la maternità, Oblò offre la possibilità di entrare in un percorso innovativo, con periodo di prova, della durata di due mesi, durante i quali potranno nascere occasioni di networking, visibilità, facendo anche un lavoro sulla propria identità professionale e sulle proprie aspirazioni. Il progetto aiuta a dare fiducia e visibilità a chi sta cercando lavoro. I partecipanti pagheranno una quota mensile agevolata comprensiva di baby care.



Al termine dei due mesi le socie potranno decidere se continuare a lavorare come coworkers con un nuovo contratto oppure no.