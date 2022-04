Se lo Spid diventa un ostacolo

Per accedere a molti servizi della pubblica amministrazione basta un clic, cioè il gesto semplice e immediato di premere un pulsante sulla tastiera del pc o sullo schermo di tablet e smartphone. A patto, però, di disporre del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), cioè un’unica credenziale, formata dall’insieme di username e password, attraverso cui si viene riconosciuti. Attivarlo richiede una procedura articolata in più passaggi per garantire la sicurezza dei dati sensibili che il codice contiene.



Diverse sono state le segnalazioni giunte al Difensore civico sulle difficoltà che alcuni cittadini hanno riscontrato proprio nelle differenti fasi della procedura. Molti utenti, soprattutto chi è più anziano e non ha grande dimestichezza con le nuove tecnologie, ma anche chi ha problemi di connessione informatica o non dispone di device adatti, ha faticato molto a ottenere l’identità digitale e in molti casi ha risolto la situazione solo chiedendo aiuto a parenti e amici più avvezzi all’informatica. Quando entrerà a regime, lo Spid sarà un valido aiuto per la semplificazione della burocrazia, ma al momento il rischio è che una fetta di cittadini non riesca ad accedervi. Il Difensore civico ha perciò ipotizzato di sollecitare la creazione di uno ‘sportello’ per accompagnare chi ha maggiori difficoltà a eseguire la procedura e non lasciare indietro nessuno.



Contatti: 040 3771111 oppure cr.difensore.civico@regione.fvg.it