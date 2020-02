Seggiolini per bambini, l’ora della verità

La questione dei seggiolini antiabbandono per il trasporto di bambini con meno di 4 anni, obbligatori dallo scorso 7 novembre, che ha lasciato nell’incertezza migliaia di famiglie che si sono dibattute per mesi tra modelli omologati e no, sanzioni con scadenze diverse e contributi promessi e non ancora concessi, sembra arrivata finalmente a compimento.

Da 20 febbraio infatti, registrandosi sulla piattaforma informatica raggiungibile dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sistema Spid, sarà possibile ottenere l’assegnazione il contributo o il rimborso per l’acquisto dei dispositivi.



La necessità di utilizzare tali apparecchi si è manifestata in seguito a gravi fatti di cronaca che hanno visto per vittime proprio piccoli lasciati in auto. E’ pericoloso lasciare i bimbi chiusi in auto anche solo per pochi minuti, perché potrebbero incorrere in grave ipertermia. Per questo è entrato in vigore l’obbligo, quando si trasportano bambini di meno di 4 anni d’età, che l’auto su cui viaggiano sia dotata di uno strumento in grado di segnalare tempestivamente al genitore, e talvolta ai contatti di emergenza, l’abbandono del bambino in auto.



Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni. Anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso.Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma Sogei entro 60 giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa. Al termine del periodo i buoni scadranno senza poter essere richiesti nuovamente. Il bonus sarà elargito in base all’ordine temporale di arrivo della domanda fino ad esaurimento delle risorse (15,1 milioni di euro nel 2019 e 5 milione di euro nel 2020). Nel caso in cui il prezzo del dispositivo sia inferiore al bonus, questo sarà pari al costo sostenuto. Il venditore ha l’obbligo di fornire un certificato di conformità ai requisiti stabiliti per legge del dispositivo acquistato.I dispositivi antiabbandono a disposizione sono diversi: in alcuni casi sono una sorta di “cuscinetto” da collocare direttamente sotto un normale seggiolino, in altri si tratta di sensori già integrati. Il prezzo varia molto: un seggiolino integrato costa dai 250 a 300 euro, il solo dispositivo di allarme tra i 40 e i 70.Anche l’alert ha diverse forme: ci sono i modelli che fanno scattare un allarme, quelli che inviano un messaggio sul cellulare, via app e Bluetooth.Per fortuna di controlli e di relative sanzioni se ne riparlerà a marzo del 2020. Ma cosa rischierà chi dopo quella data sarà beccato senza sistema antiabbandono? Chi non si adegua alla nuova normativa rischia una sanzione amministrativa da 83 a 333 euro oltre alla decurtazione di 5 punti patente. A doverla pagare è il conducente o chi è tenuto alla sorveglianza del minore. Se poi, entro due anni dalla prima multa, lo stesso soggetto incorre un’altra volta in una delle violazioni riguardanti i sistemi di ritenuta, oltre alla sanzione pecuniaria avrà anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.