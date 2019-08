Spiaggia amica dei bambini e dell’ambiente

Lignano Sabbiadoro è sicuramente un punto di riferimento per i giovani che amano gli ‘aperitivi lunghi’ e le serate in discoteca, ma è anche una spiaggia family friendly, ossia davvero a misura di famiglia.

Sono moltissimi, infatti, i servizi offerti dalle strutture ricettive del circuito Family di PromoTurismoFvg con spazi attrezzati e animazione per i bambini, speciali accoglienze all’arrivo e un Family Carnet.

Quest’ultimo blocchetto, che si può trovare comodamente anche all’ingresso degli uffici spiaggia, comprende voucher che permettono di accedere gratuitamente o a prezzi scontati a parchi divertimento, a corsi di sport acquatici (kitesurf, nuoto, sup, vela, windsurf, voga), a giochi acquatici ed escursioni in motonave in laguna.

Inoltre, per i genitori che arrivano al mare stanchi, dopo aver lavorato tutto l’anno, c’è una novità: è attivo da quest’anno il servizio “non solo tata” di Lignano Sabbiadoro, che prevede baby sitting e animazione su richiesta ad alta flessibilità di orario, per venire incontro a tutte le esigenze, e con personale altamente qualificato.



L’attenzione per i bambini significa anche attenzione per l’ambiente che li circonda. Le spiagge delle località balneari del Friuli Venezia Giulia ricevono ogni anno le prestigiose Bandiere Verdi dei pediatri e le Bandiere Blu, che sono testimonianza di questo particolare riguardo.

Inoltre, anche le spiagge di Lignano, in linea con questi riconoscimenti, hanno avviato un cambio verso la sostenibilità. Da quest’anno partecipano al progetto “plastic free” che punta all’eliminazione della plastica monouso a favore di quella biodegradabile, alle aree baby beach smoke free e all’utilizzo di una pagaia dotata di uncino per la pulizia del mare durante le escursioni in Sup.